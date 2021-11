Puolangalla luonnonsuojelualue laajenee kahdella uudella suojelualueella

Puolangan Kotilassa aikaisemmin perustettu Tupurin luonnonsuojelualue laajenee noin yhdeksällä (9) hehtaarilla. Nyt perustetut luonnonsuojelualueet laajentavat olemassa olevaa suojeltua aluetta. Luonnonsuojelualueen kokonaisuus muodostaa isomman vanhan havumetsän alueen ja laajemman suokokonaisuuden itäpuolella virtaavan Honkapuron läheisyyteen.

Kohteen vanhat metsät ovat kuusivaltaisia iäkkäitä luonnontilaisia metsiä, jotka tarjoavat eriasteista lahopuuta turvaamaan monimuotoisuutta. Metsät ovat lähes luonnontilaisia, mutta vähäisiä poimintahakkuiden jälkiä on havaittavissa. Kuusien lisäksi kohteen puustossa on järeitä mäntyjä, lehtipuina hieskoivua ja haapoja sekä yksittäisiä isoja raitoja.

Kohteen kasvupaikka on tyypiltään valtaosin tuoretta kangasta. Länsipuolella aluetta korpijuotti halkaisee alueen etelä-pohjoissuunnassa. Korpialueilla on jonkin verran tehty poimintahakkuita ja ojituksia, mutta ojat ovat palautumassa luonnontilaan. Itäpuolella sijaitsevan suoalueen reunassa virtaava Honkapuro ja sen lähimetsät lisäävät kohteen monimuotoisuutta suoalueen kanssa.

Kainuun ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Suvi Schroderus näkee nyt perustettujen luonnonsuojelualueiden tukevan entisestään alueen monimuotoisuutta ja lisäävän sen vaikuttavuutta pinta-alan lisäyksen johdosta.

Maanomistajat, sisarukset Maija-Liisa Väisänen ja Seppo Väisänen ovat ylpeitä suojelupäätöksestä.

"Alueella on myös tunnearvoa. Metsä on ukin aikoinaan hankkima ja se on saanut olla sijoillaan lähes koskemattomana ikimetsänä", Seppo Väisänen kertoo.

Vanhan metsän lajeista alueella viihtyy muun muassa kuukkeli ja metsä tarjoaa hyvän elinympäristön erilaisille sammaleille, sienille ja muille vanhojen metsien lajeille.

Kohteen suojelu toteutettiin Pohjois-Suomen metsien suojeluun myönnetyllä lisämäärärahalla.