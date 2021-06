Puolangan Kotilaan uusi luonnonsuojelualue

Jaa

Kainuun ELY-keskus on perustanut noin 15 hehtaarin kokoisen Tupurin luonnonsuojelualueen Puolangan Kotilan kylälle.

Yksityinen luonnonsuojelualue on perustettu lisämäärärahalla, joka on saatu Pohjois-Suomen luonnonsuojelualueiden hankintaan. Suojelun valintaperusteina​ on sovellettu METSO-ohjelman valintaperusteita.

Monimuotoinen mosaiikki

Luonnonsuojelualue sijoittuu Puolangan vaarajaksoon. Alue on kuusivaltaista vanhaa metsää, jossa kasvaa myös järeitä mäntyjä ja haapoja. Lisäksi kohteelta löytyy lehtipuita, kuten hieskoivua, raitoja ja harmaaleppiä. Metsät ovat säilyneet lähes luonnontilaisena vähäisiä poimintahakkuita lukuun ottamatta.

Kohdetta luonnehtivat rehevien lehtolaikkujen ja tuoreen kankaan vaihteleva mosaiikki. Alueen monimuotoisuutta lisäävät rehevät korpijuotit sekä lähteikköalue. Kohteen lahopuujatkumo on puolestaan turvattu eriasteisella pysty- ja maalahopuulla. Itäpuolella kohteen halki solisee Pieni Kalliojärveen laskeva Honkapuro.

Monimuotoisuus tulee hyvin esille tällä kohteella. Maanomistaja Merja Väisänen halusi tarjota aluetta suojeluun luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.