Puolen miljoonan euron lahjoitus Aalto-yliopiston informaatioverkostojen professuuriin

Aalto-yliopisto perustaa varoilla uuden työelämäprofessuurin informaatioverkostojen koulutusohjelmaan. Professor of Practice -tittelillä etsittävä professori edistää tutkimuksen ja yritysmaailman sekä julkisen sektorin yhteistyötä ja kouluttaa tietoyhteiskunnan mullistajia.

Uusi työelämäprofessori vahvistaa ennen kaikkea yhteistyötä Aalto-yliopiston opetuksen ja yritysten ja julkisten organisaatioiden välillä. Hänen tutkimusalaansa kuuluu digitaalisten palveluiden kehittäminen niin, että yritysten, yhteiskunnan ja käyttäjien näkökulmat ja tarpeet tulevat huomioiduiksi. Professorin odotetaan myös kouluttavan opiskelijoita hyödyntämään organisaatioiden keräämää ja analysoimaa tietoa.

Informaatioverkostojen ohjelma on perustettu vuonna 1999 kouluttamaan sillanrakentajia teknisten alojen ja muun yhteiskunnan välille. Valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet laajasti, esimerkiksi konsultointitehtäviin IT-alalle ja liikkeenjohtoon, ohjelmisto- ja palvelusuunnittelijoiksi, pääomasijoittajiksi ja myös tutkijoiksi ja toimittajiksi. Alalla kuin alalla ”infolaiset” toimivat tulkkina tekniikan, talouden ja ihmisten välillä: sovittavat yritysten ja asiakkaiden tarpeita ohjelmistojen ja tietojärjestelmien suunnitteluun ja kannattavaan liiketoimintaan.

“Infolaisilla on erinomainen kyky ymmärtää liiketoimintaa, käyttäjiä, muotoilua ja teknologiaa. Yhteisössämme on useita infolaisia, eikä Reaktor olisi samanlainen yritys ilman heitä. Alaamme vaivaa työvoimapula jo nyt, ja siksi haluamme olla mukana kouluttamassa tulevaisuuden huippuosaajia. Informaatioverkostoilla on keskeinen rooli, kun tulevaisuuden Suomea rakennetaan”, uskoo viestintä- ja markkinointijohtaja Ville Valtonen Reaktorista, joka on yksi professuurin lahjoittajista.

Uusin tieto yliopistosta liiketoimintaan

Uudelta professorilta odotetaan sekä kansallista että kansainvälistä roolia yliopistojen, teollisuuden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen lisäämisessä. Aalto-yliopisto haluaa koulutusohjelman tuottavan uuden liiketoiminnan kehittäjiä ja yrittäjiä.

”Informaatioverkostojen ohjelma on perustamisestaan asti kouluttanut tulevaisuuden tekijöitä ei vain IT-maailmaan vaan liike-elämän kaikille aloille kivijalkateollisuuteen asti. Tarve ohjelmasta valmistuville ammattilaisille on yhä vain suurempi. Uusi professori vahvistaa koulutuksen laatua ja yhteyttä yritysmaailman ja yhteiskunnan tarpeisiin”, uskoo Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun dekaani Jouko Lampinen.

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä professorin tehtävä on siirtää uusin tieteellinen tieto ja osaaminen yliopistosta liiketoimintaan. Toisaalta on tunnistettava yhtä lailla yritysten ja käyttäjien tarpeet ja ongelmat, jotta tutkimus ja opetus voisivat vastata niihin.

”Suomalaiset ovat perinteisesti olleet hyviä perusteknologioissa, mutta niihin perustuvien tuotteiden kaupallistaminen ja palvelukonseptien kehittäminen on taas ollut vaikeaa. Informaatioverkostojen poikkitieteellinen, teknisiä ja kaupallisia opintoja yhdistävä koulutus antaa valmiudet kasvattaa Suomen menestystä kaupallistamisessa ja tuotteistamisessa digitalisoituvassa maailmassa”, sanoo Kimmo Antonen, lahjoittajayritys KPMG:n toimitusjohtaja.

Informaatioverkostojen Professor of Practice -tehtävän haku avataan keskiviikkona 17. tammikuuta klo 18 järjestettävässä tilaisuudessa Glo Hotel Artin Jugendsalissa (Lönnrotinkatu 29, Helsinki). Tilaisuus on avoin medialle, tervetuloa!

Lahjoitukset ovat keränneet yhteistyössä Aalto-yliopisto ja informaatioverkostojen opiskelijoiden kilta Athene sekä sen vanhempainyhdistys Athene Angels. Lahjoittajat ovat merkittäviä globaaleja ja suomalaisia IT-alan ja liiketoiminnan konsultointiyrityksiä, pääomasijoituskonserneja, tieto- ja taloushallintoyrityksiä sekä Espoon kaupunki. Informaatioverkostojen ohjelmasta vastaavat Aalto-yliopiston tietotekniikan ja tuotantotalouden laitokset.

Lahjoittajat: Accenture, Accountor, CapMan, Boston Consulting Group, Espoon kaupunki, Futurice, Inventure, KPMG, Reaktor ja Sofigate.