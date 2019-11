Puolet suomalaisista pk-yrityksistä sisäistänyt tietosuojalain ja sen vaatimukset

Heidi Mäkinen on uusi Master of Wine 17.9.2019 15:57:01 EEST | Tiedote

Heidi Mäkinen on neljäntenä suomalaisena suorittanut viinialan kansainvälisesti arvostetuimman Master of Wine -tutkinnon. Kyseessä on korkein ja vaikeimmin saavutettava gastronomiaan liittyvä ammattitutkinto, jonka on suorittanut koulutuslinjan aloittamisvuodesta 1953 lähtien kaikkiaan vain 390 ihmistä 30 maasta. Heidi Mäkinen saa MW-todistuksensa marraskuussa järjestettävässä valmistujaistilaisuudessa yhdessä 13 muun vuonna 2019 tutkinnon suorittaneen viinialan huippuammattilaisen kanssa.