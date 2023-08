Puolivuosikatsaus 2023: päivittäistavarakaupan myynti jatkoi markkinaa vahvempaa kasvuaan, ennätysmäärä uusia asiakasomistajia ja kesätyöntekijöitä

HOK-Elannon liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuun aikana päivittäistavarakaupassa 9,4 prosenttia, ravintoloissa 26,3 prosenttia ja tavaratalokaupassa 7,7 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. HOK-Elannon alkuvuoden tulos ennen veroja oli 23,7 miljoonaa euroa. Tuloksen taustalla ovat erityisesti marketkaupan vahva kaupallinen menestys, ravintoloiden ja tavaratalokaupan nousu koronan jälkeen sekä HOK-Elanto-konsernin sijoitussalkun arvon kasvu.

- On hienoa, että olemme pystyneet vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja odotuksiin niin kivijalassa kuin verkossakin. Nähtävissä on, että edullinen hintatasomme yhdistettynä houkutteleviin palveluihimme on siivittänyt myyntiä tässä suhdannetilanteessa, kertoo HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen.

- Ravintoloissamme on alkuvuoden aikana palattu koronan jälkeen normaaliin myyntitasoon ja kesän sesonki on sujunut viime vuottakin paremmin. Esimerkiksi Mummotunnelissa rikottiin jälleen myyntiennätyksiä, Liimatainen kuvaa.

Liikennekaupan liikevaihto pieneni 6,4 prosenttia vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna polttonesteen hinnan laskusta johtuen. Liikennekaupassa erityisesti sähkölatauksen kysyntä kasvaa vauhdilla ladattavien autojen suosion myötä. Sähköisen liikenteen osavuosikatsauksen** mukaan noin puolet koko Suomen ladattavista autoista sijaistee Uudenmaan alueella.

- Meillä HOK-Elannossa ABC-sähkölatauksen myynti on yli kolminkertaistunut ja ladattujen kilowattituntien määrä lähes kolminkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna. Latausverkostoa kehitetään tänäkin vuonna vahvasti ja rakenteilla on yhä tehokkaampia ja nopeampia suurteholatauspaikkoja, Liimatainen summaa.

S-ryhmän palveluista pääkaupunkiseudulla vastaava HOK-Elanto on rakentanut latausverkostoaan erityisesti helposti saavutettaville paikoille ruokakauppojensa eli Prismojen, S-marketien ja Alepoiden yhteyteen. Vuoden 2023 aikana avataan uusia latausasemia ruokakauppojen yhteyteen kauppakeskuksiin muun muassa Helsingissä Kannelmäen Kaareen ja Vantaan Kivistöön. Vuoden 2023 loppuun mennessä HOK-Elannolla on 35 latausasemaa ja niissä lähes 300 latauspaikkaa.

Ennätykselliset 3 000 uutta asiakasomistajaa kuukaudessa

Kesäkuun lopussa HOK-Elannon toimialueen yhdeksän kunnan kotitalouksista 76,6 prosenttia oli asiakasomistajia. Asiakasomistajien määrä on tänä vuonna kasvanut ennätyksellistä tahtia: uusia asiakasomistajia on liittynyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä jo yli 17 000. Liittyneiden määrä on yli 38 prosenttia suurempi vuoden 2022 vastaavaan aikaan verrattuna. Kesäkuun lopussa HOK-Elannon asiakasomistajia oli yhteensä 670 349.

- Olemme hyvin iloisia siitä, että asiakasomistajuus houkuttelee nyt erityisesti nuoria. Vihreän S-Etukortin tarjoamat rahanarvoiset edut ja edulliset hinnat ovat erityisen hyödyllisiä juuri tässä ajassa, johon liittyy paljon epävarmuuksia, Liimatainen sanoo.

Uusia palveluita koko toimialueelle ja merkittäviä investointeja Vantaalle

HOK-Elanto investoi tammi-kesäkuussa pääkaupunkiseudun ruokakauppa- ja ravintolaverkoston sekä muiden palveluiden kehittämiseen 32,8 miljoonalla eurolla. Alkuvuoden aikana HOK-Elanto avasi uudet Alepat Espoossa Westendiin, Helsingissä Fallkullaan ja Veräjämäkeen sekä Hyvinkäälle. Vantaan Porttipuistoon avattiin uusi S-market. Lisäksi on uudistettu tai parhaillaan uudistetaan kymmenen ruokakauppaa. Ravintoloita uudistettiin kaksi: keskustan Sokoksen alakerrassa sijaitseva Coffee House sekä Keskuskadulla sijaitseva La Famiglia. Osana HOK-Elannon jatkuvaa yli 400 yksikön verkoston kehitystä vastaavasti yksiköitä myös suljettiin. Yli 130 kauppaa käsittävässä Alepa-ketjussa toiminta päättyi kolmessa Helsingin Alepassa: Iso-Roobertinkadulla, kauppakeskus Forumissa sekä Elielissä päärautatieaseman kupeessa sekä Espoossa Alepa Karakalliossa. Myös kauppakeskus Itiksessä sijaitsevan Food Market Herkun liiketoiminta päättyi kesäkuussa. Kauppakeskus Ainoassa Espoon Tapiolassa sijaitsevan Food Market Herkun paikalle avataan syyskuussa S-market ja Vantaalla Myyrmannin S-marketin paikalle rakennetaan Prisma. Fafa’s Herttoniemi sekä Sports Academy ja Dubliner Helsingin keskustassa sulkivat ovensa. Kitty’s Public House muutti Citykäytävästä Kaivopihalle.

Käynnistyvän syksyn aikana HOK-Elanto avaa kauan odotetun Prisman kauppakeskus Myyrmanniin Länsi-Vantaalle. Myyrmannin Prisma tulee olemaan HOK-Elannon 16. Prisma ja ensimmäinen uusi Prisma Vantaalla yli 20 vuoteen. Vantaalle avataan tulevan syksyn aikana myös S-market Kivistö sekä uusi Alepa Pähkinärinteeseen. Lisäksi HOK-Elanto rakennuttaa parhaillaan Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyyteen vuonna 2024 käyttöön otettavaa, yli 100 robotilla automatisoitua ruoan verkkokaupan keräilykeskusta. HOK-Elannon merkittävät investoinnit Vantaalla ruokakauppaverkoston kehittämiseen, ruoan verkkokaupan keräilykeskuksen rakentamiseen ja esimerkiksi Backaksen alueen kehittämiseen tuovat kaupunkiin arviolta yli 400 uutta työpaikkaa.

HOK-Elanto työllisti jälleen ennätysmäärän kesätyöntekijöitä

HOK-Elannossa työskenteli vakituisissa työsuhteissa kesäkuun lopussa 6621 henkeä. Vakituisen henkilöstönsä ohella HOK-Elanto työllisti kesän aikana jälleen ennätykselliset yli 2000 kesätyöntekijää niin lyhyemmissä Tutustu työelämään ja tienaa -harjoitteluissa kuin pidemmissäkin työsuhteissa.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelut tarjoavat 14–17-vuotiaille nuorille nimensä mukaisesti mahdollisuuden tutustua työelämään ja ottaa uran ensiaskelia kahden viikon harjoittelussa. HOK-Elanto sai tänä kesänä kunnian toimia porttina työelämään 1200 kesäharjoitteluun tulleelle nuorelle, joista yksi oli Alepa Roihuvuoressa Helsingissä työskennellyt 15-vuotias Miguel Ardeles.

- Kesäharjoittelu Alepassa oli mukava kokemus. Asiakkaat, työkaverit ja esihenkilö olivat kivoja ja kilttejä. Työtehtäviini kuului muun muassa tuotteiden hyllyttämistä ja pullonpalautuspisteen ylläpitoa. Olen tosi iloinen, että pääsin kesäharjoitteluun ja olisin hyvin voinut jatkaa pidempäänkin. Kaupan työt kiinnostavat jatkossakin, Ardales kertoo kokemuksestaan elämänsä ensimmäisessä kesätyöpaikassa.

HOK-Elannon keskeiset luvut 1–6/2023:

Liikevaihto oli 1 264,6 miljoonaa euroa (ed. v. 1 162,1 miljoonaa euroa).

Tulos ennen veroja oli 23,74 miljoonaa euroa (ed. v. –19,96 milj. euroa).

Omavaraisuusaste oli 77,5 prosenttia (76,9 %).

Investoinnit olivat 32,8 miljoonaa euroa (ed. v. 32,9 milj. euroa).

Asiakasomistajia oli kesäkuun lopussa 670 349 (ed. v. 655 299).

Maksetut Bonukset 41,5 miljoonaa euroa (ed. v. 38,3 milj. euroa).

Vakituisten työsuhteiden määrä oli kesäkuun lopussa 6621 (ed. v. 6677).

Toimipaikkojen kokonaislukumäärä oli kesäkuun lopussa 408 (ed. v. 412).

*Lähde, Päivittäistavarakauppa ry:n tilasto: Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi kesäkuussa 8,2 % edellisvuodesta | Päivittäistavarakauppa ry (pty.fi)

**Lähde: Sähköinen liikenne ry:n tilasto: 2023 Q1 SähköinenLiikenne tilannekatsaus 2023 04 27 jaettava (teknologiateollisuus.fi)