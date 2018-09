Puolustusvaliokunnan demarit: Puolustusvoimien palkatun henkilöstön määrää on lisättävä

Eduskunnan puolustusvaliokunnan sosialidemokraattiset kansanedustajat ovat jättäneet talousarvioaloitteen puolustusvoimien palkatun henkilöstön määrän lisäämisestä. Kansanedustajat ovat huolissaan puolustusvoimien henkilöstövajeesta, joka on jäänyt viime vuosina hallitukselta paikkaamatta. Talousarvioaloitteen ovat allekirjoittaneet kansanedustajat Mika Kari, Sirpa Paatero, Riitta Mäkinen ja Erkki Tuomioja.

‒ Maanpuolustuksen toimintaympäristö on muuttunut paljon. Vuonna 2012 käynnistetyssä puolustusvoimauudistuksessa puolustusvoimien henkilöstömäärä vähennettiin yli 2 000 noin 12 000 henkeen. Kyseessä oli puolustusministeriön arvio siitä, että 12 000 olisi tarkoituksenmukainen määrä. Tämä taso on sittemmin osoittautunut liian niukaksi. Henkilöstövajeen ammottavaa railoa on tällä vaalikaudella paikattu sopimussotilaita palkkaamalla. Tämä väliaikaisratkaisu ei ole lieventänyt painetta, jonka alla henkilöstö työskentelee, puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari toteaa.

Kansanedustajat muistuttavat, että puolustusvoimien tehtävät ovat lisääntyneet muun muassa kertausharjoitusten määrän noustessa ja kansainvälisten harjoitusten lisääntyessä. Lisäksi puolustusvoimille on kuluneella vaalikaudella säädetty myös uusi lakisääteinen tehtävä, joka on kasvattanut työkuormaa.

‒ Kouluttajatavoitetta – 2,5 kouluttajaa peruskoulutuskaudella joukkuetta kohti – ei ole saavutettu, mikä vaikuttaa kiistatta henkilöstön toimintakykyyn ja jaksamiseen. Viesti henkilöstöjärjestöiltä kautta puolustusvoimien toimintakentän on yhtenevä: nykyinen henkilöstömäärä ei riitä kattamaan kaikkea sitä, mitä henkilöstöltä vaaditaan, kansanedustaja Sirpa Paatero jatkaa.

Nykyinen työmäärä aiheuttaa kansanedustajien mukaan kohtuutonta kuormitusta puolustusvoimissa. Tästä yksi esimerkki on, että upseereista jopa 43 prosenttia on kertonut tuntevansa työuupumusta.

‒ Myös ammattisotilaat ja puolustusvoimien siviilit voivat uupua, kun heitä jatkuvasti ajetaan työssään yhä ahtaammalle. Puolustusvoimat on tunnustanut, että sen henkilöstö uupuu tällä hetkellä työssään. Nyt on korkea aika kuulla henkilöstön huoli ja puuttua kehitykseen. Hyvä taloudellinen suhdanne on oikea hetki laittaa puolustusvoimien henkilöstötilanne ja kouluttajavaje kerralla kuntoon. Korjaus on tehtävä lisäämällä puolustusvoimiin 400 uutta vakinaista virkaa, sillä sopimussotilailla ei ole täysimittaiseen viranhoitoon vaadittavaa osaamista, toiminnan vaatimia kelpoisuuksia ja käyttöoikeuksia, eikä näitä heiltä voi edes edellyttää, kansanedustaja Riitta Mäkinen sanoo.