Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari: Keskustelu asevelvollisuuden kehittämisestä on tervetullutta, mutta nykyjärjestelmän vahvuuksista on pidettävä kiinni

Timo Harakka perää kokoomukselta katetta verolupaukseen: Mistä kokoomus leikkaa 780 miljoonaa euroa vuodessa? 22.5.2018 17:53 | Tiedote

Kokoomuksen puoluehallitus esittää puoluekokoukselle varainsiirtoverosta luopumista. Hintalappu on tämän vuoden budjetin mukaan 780 miljoonaa euroa vuodessa. - Pyydän kokoomusta kertomaan, mistä se leikkaa lähes miljardin vuodessa tai mitä veroja se aikoo korottaa, kyselee Timo Harakka, SDP:n eduskuntaryhmän valtiovarainvaliokunnan vastaava ja verotyöryhmän vetäjä. - Kokoomus haukkuu ylimielisesti SDP:tä tavoitteestamme lieventää eläkeläisköyhyyttä, mutta on samalla valmis heittämään 780 miljoonaa euroa taivaan tuuliin. Kokoomus ei edes kerro, millä tämä vastuuton verolupaus rahoitetaan. Kokoomuksen puoluehallitus vetoaa VATT:n tutkimukseen, jossa on todettu varainsiirtoveron jopssakin määrin haittaavan työn perässä muuttamista. Veroa kuitenkin maksavat kuitenkin kaikki asunnonvaihtajat, joten veron poisto ei kovinkaan täsmällisesti auttaisi työvoiman liikkuvuutta. - On monin verroin halvempia ja tehokkaampia keinoja edistää työvoiman liikkuvuutta. Puoluetta, joka on valmis hassaamaan