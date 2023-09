Putinin tie sodasta sotaan

Mark Galeotti

Putinin sodat

Tšetšeniasta Ukrainaan

Alkuperäisteos: Putin’s Wars – From Chechnya to Ukraine

Suomennos Jere Saarainen

Ilmestyy 12.9.2023

myös e- ja äänikirjana

Maailma järkyttyi, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Sodan merkkejä oli ollut pitkään ilmassa, mutta kun Venäjän toimintaa tarkastelee lähemmin, hyökkäys ei oikeastaan yllätä: Putinin valtakausi on olut yhtä sotaa aina Tšetšeniasta Ukrainaan saakka.

Vladimir Putin aloitti ensimmäisen sotansa jo Venäjän pääministerinä yli 20 vuotta sitten. Tšetšenian sotien jälkeen hän on lähettänyt venäläisjoukkoja mm. Georgiaan, Syyriaan ja Itä-Ukrainaan.

Mark Galeotti tuntee Venäjän ja sen armeijan läpikotaisin. Hän käy läpi kaikki Putinin aloittamat sodat ja niiden taustat. Kirja kuvaa, miten Putin ja hänen sotansa ovat vääjäämättä muokanneet Venäjää. Teos tarkastelee myös Venäjän sotilaallisen voiman kasvattamista ja sen laajentamista palkkasotureihin sekä häikäilemätöntä informaatiosotaa länsivaltoja vastaan.



”Sota-analyytikko Mark Galeotti on tehnyt juuri oikean kirjan juuri oikeaan aikaan.” – The Times





Kirja palkittiin helmikuussa 2023 amerikkalaisen tutkimusyliopiston merkittävällä

tunnustuksella – Tufts University Fletcher School U.S. – Russia Relations Initiative Prize.



Mark Galeotti on Lontoossa asuva professori ja tietokirjailija. Häntä pidetään yhtenä maailman arvostetuimmista Venäjän-tutkijoista. Hänen tutkimuskohteitaan ovat nyky-Venäjä, turvallisuus ja kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus. Galeotti on kirjoittanut 26 kirjaa, mm. teoksen Voima ja valta: Venäjän mafia Kremlin suojeluksessa.