Puukauppa käy vilkkaana, raakapuukustannusten nousu haastaa teollisuuden kilpailukykyä

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa puuta kolme prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Raakapuukustannukset nousivat merkittävästi vuoden takaisesta, mikä haastaa metsäteollisuuden kilpailukykyä. Puun jalostuskäytön lisääntyessä on tärkeää, että puumarkkinat toimivat ja puun tarjontaa vahvistetaan pitkällä aikavälillä.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa yksityismetsistä 11,3 miljoonaa kuutiota puuta. Tämä oli 53 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo. Kaikilla puutavaralajeilla on hyvä kysyntä.

Tukkien ostomäärä oli 4,9 miljoonaa kuutiota, mikä on prosentin enemmän kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa. Myös pikkutukkeja on ostettu aiempaa enemmän. Kuitupuun ostomäärä, 6 miljoonaa kuutiota, oli 4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Raakapuukustannusten nousu jatkui

Kuusitukin kantohinta on noussut 9 prosenttia viime vuoden huhtikuusta, mäntytukin 7 ja koivutukin 5 prosenttia. Kuusikuitupuun kantohinta on noussut 8 prosenttia ja mänty- sekä koivukuidun kantohinta 5-6 prosenttia viime vuodesta.

Kustannusten nousu heikentää suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Raaka-ainekustannukset ovat esimerkiksi sahateollisuudessa kaksi kolmasosaa tuotantokustannuksista, joten kansainvälisesti kustannuskilpailukyvytön puuraaka-aine uhkaa sahatavaratuotantoa ja sen kasvua Suomessa.

Huhtikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 59–63 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 65 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta ja vaihteli 32 ja 49 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 16–19 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 12 ja 21 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Puun tarjontaa vahvistettava pitkällä aikavälillä

Monet globaalit trendit tukevat metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää. Yksi näistä trendeistä on tarve korvata fossiilisista raaka-aineista tehtäviä tuotteita uusiutuvilla materiaaleilla. Jo nyt puulla ja puukuidulla korvataan uusiutumattomia raaka-aineita.

Metsäalan pidemmän aikavälin menestyksen kannalta on tärkeää, että metsävarantojen kasvu turvataan ja puun tarjonta varmistetaan. Tavoitteena tulee olla kestävien puunkäyttömahdollisuuksien kasvattaminen siten, että samalla otetaan huomioon myös ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat. Hyvässä metsänhoidossa ovat avainroolissa metsänhoidon toimenpiteiden oikea-aikaisuus ja toteutustapa sekä jalostetun metsänviljelyaineiston tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

