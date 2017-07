Puukauppa tasaantunut – edellytykset syksylle hyvät

6.7.2017 08:56 | Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa yksityismetsistä 16,6 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo, mutta prosentin vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Edellytykset kotimaisen puun käytön lisäämiselle tulevat parantumaan sähköisen kaupankäynnin tehostuessa ja metsätietolain uudistuksen tarjoamien hyötyjen myötä.

Tukkien ostomäärä oli 7,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-kesäkuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Kuitupuun ostomäärä, 8,6 miljoonaa kuutiota, oli 18 prosenttia enemmän kuin keskimäärin kymmenen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Kantohinnoissa ei suuria muutoksia

Kesäkuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55–57 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 43 euroa kuutiolta ja vaihteli 31 ja 46 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 15–17 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 10 ja 19 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun vaikuttaa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Kotimaisen puun käytön edellytykset vahvistumassa

Sähköinen puukauppapaikka Kuutio on otettu markkinoilla hyvin vastaan ja siellä on tehty tarjouspyyntöjä jo lähes 800 000 kuutiosta. Kaikille avoimessa palvelussa metsänomistajien on helppo pyytää maksuttomasti puukauppatarjouksia alueensa kaikilta potentiaalisilta ostajilta Metsään.fi:n kuviotiedon perusteella. Järjestelmä tarjoaa myös metsänhoitoyhdistyksille ja muille puukauppapalveluiden tarjoajille oivan työkalun.

”Sähköisen puukaupan tulevaisuuden kannalta keskeistä on, että kaikki metsänomistajat ja puukaupan toimijat hyödyntävät täysimääräisesti järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia. Näin itse asiassa koko sektori tehostaa toimintaansa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo.

Jo pitkään valmistelussa ollut metsätietolaki otti eilen ison askeleen eteenpäin, kun maa- ja metsätalousministeriö tiedotti lakiuudistuksen keskeisen muutossuunnan. ”Metsätietolain eteneminen on koko suomalaiselle metsäsektorille elintärkeä asia. Metsävaratiedon parempi hyödyntäminen vahvistaa merkittävästi kotimaisen puun käytön lisäämisen edellytyksiä metsäteollisuudessa ja on siten positiivinen signaali suomalaisille metsänomistajille”, jatkaa Salo.



