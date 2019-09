Puupohjaiset tuoteinnovaatiot kiinnostavat Euroopan metsäjohtajia

Euroopan unionin jäsenmaiden ja Euroopan komission 40 korkeinta metsävirkamiestä kokoontui syyskuun alussa Finlandia -talolle keskustelemaan EU:n tulevasta metsästrategiasta osana Suomen EU:n puheenjohtajuuskauden ohjelmaa. Uusi puu esitteli tilaisuudessa suomalaisia, jo kaupallisessa tuotannossa olevia puupohjaisia ratkaisuja.

Puupohjaiset konkreettiset tuotteet herättivät paljon kiinnostusta kokouksen osanottajien keskuudessa ja Uusi puun näyttelyn ympärillä olikin kuhinaa ja keskustelua kaikilla kokoustauoilla.

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) metsä- ja sahateollisuusosaston päällikkö Paola Deda oli ensimmäisten joukossa ihastelemassa puuraaka-aineista valmistettuja tuotteita.

”Tämä näyttely kertoo metsä- ja kiertotaloudesta käytännössä. On erittäin tärkeää näyttää, että puun hyödyntäminen monissa erilaisissa tuotteissa on mahdollista ja kannustaa muitakin toimijoita vastaaviin innovaatioihin. Tuotteet ovat toimivia ja suomalainen muotoilu on aina kaunista katsella”, Deda kiittelee.

”UNECE työskentelee erityisesti puun käytön edistämiseksi rakentamisessa. Olen myös erittäin kiinnostunut tuotteista, jotka vähentävät muovin käyttöä pakkaamisessa. Uusiutuvalla puukuiduilla tulee olemaan valtavat markkinat pakkaamisen lisäksi myös tekstiiliteollisuudessa.”

Deda toivoo, että siirtyminen uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön ja öljyn korvaaminen puulla tapahtuisi huomattavasti nykyistä nopeampaan tahtiin. Hän esittikin Uusi puu -hankkeelle kutsun saapua esittelemään suomalaisia puuinnovaatioita UNECE:n kongressiin Geneveen marraskuussa, jotta osanottajat näkisivät käytännössä, mihin kaikkeen puuta voi käyttää.



Suomi biokiertotalouden edelläkävijä

Saksan maatalousministeriön metsäpoliittinen neuvonantaja, tohtori Aljoscha Requardt, tunnustaa, että Suomi on paljon Saksaa edellä puupohjaisten tuotteiden kehittämisessä.

”Teillä Suomessa kehitetään valtavasti uusia, puupohjaisia tuotteita, kuten pakkauksia, ja kannustetaan muutenkin edistämään biotaloutta. Meillä Saksassa on vielä melko vähän puupohjaisia kuluttajatuotteita, mutta poliittisesti pyrimme ohjaamaan kehitystä siihen suuntaan.”

”Meillä puun käyttöä on pystytty lisäämään erityisesti rakentamisessa, mutta tällä hetkellä kaikille biokuiduille, pellon tuotteet mukaan lukien, kehitetään uusia käyttömuotoja tutkimuskeskuksissa”, Requardt kertoo.

Requardt’in mukaan Saksan autoteollisuus ei vielä juuri käytä puupohjaisia materiaaleja autojen valmistamisessa, joten sieltäkin löytyisi paljon uusia mahdollisuuksia puukuiduille.





Fossiiliset korvattava puulla

Eurooppalaisten metsänomistajien etujärjestön, CEPF:n, ranskalainen pääsihteeri Fanny-Pomme Langue osallistui myös virkamieskokoukseen. Hänkin tutustui kiinnostuneena puutuotenäyttelyyn.

”Kaikki nämä innovaatiot ovat tärkeitä. En oikein osaa nimetä niistä kiinnostavinta, koska oleellista on, että puulla korvataan mahdollisimman paljon fossiilisia raaka-aineita. Kaikki puupohjaiset tuotteet ovat hyödyllisiä ja paljon uusia tuotteita on vielä tulossa esimerkiksi tekstiili- ja lääketeollisuuteen”, Langue uskoo.

”Suomi ja muutkin Pohjoismaat ovat huomattavasti sitoutuneempia biotalouden edistämiseen kuin esimerkiksi Ranska, mutta kehitystä on tapahtunut myös Ranskassa ja biomateriaalien tutkimus on lisääntynyt.”



Kokouksen jälkeen osanottajat kävivät tutustumassa puukuitujen jalostamiseen ja tuotekehitykseen VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksessa Espoossa. Ohjelmassa oli myös harvesterin hakkuunäytös ja kuusentaimien istutusta metsätyömaalla. Maa- ja metsätalousministeriön järjestämässä ja ministeri Jari Lepän avaamassa tapaamisessa eurooppalaiset metsäpäättäjät saivat kattavan kuvan Suomen metsäsektorin toiminnasta ja tuotekehityksen innovatiivisuudesta.

Suomen Metsäsäätiön mahdollistama Uusi puu -näyttely on seuraavaksi esillä Päättäjien Metsäakatemian osallistujille sekä Kuntamarkkinoilla 11.-12.9.2019 Kuntatalossa, Helsingissä.

