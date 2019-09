Puupohjaisten ratkaisujen monipuolisuus yllätti Metsäakatemian osallistujat

Uusi puun puutuotenäyttely esittäytyi Päättäjien Metsäakatemian kurssin osanottajille Kirkkonummella syyskuun puolessavälissä. Puun monikäyttöisyys oli monelle osanottajalle uutta.

Vihreän eduskuntaryhmän kansanedustaja ja eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Jenni Pitko ihasteli Uusi puun kokoamassa näyttelyssä Woodion puukomposiitista valmistettua pesuallasta.

”Arkkitehtinä olen kiinnostunut kaikista rakentamiseen käytettävistä puutuotteista ja seuraan alan kehitystä mielenkiinnolla. Puurakentamisessa ja siihen liittyvissä puutuotteissa on todella iso potentiaali. Puu toimii elinaikanaan hiilivarastona ja on sen jälkeen helposti muovautuva, puhdas materiaali. Rakennusteollisuuden pitäisi pysähtyä miettimään, kuinka asioita voitaisiin tehdä vielä paremmin ja kestävämmin käyttämällä enemmän puuta”, Pitko kannustaa.

Tuore oululainen kansanedustaja on elänyt nuoruutensa Kemissä sellu- ja paperitehtaiden kupeessa ja kulkenut partiolaisena metsissä.

”Olen nähnyt, kuinka paljon hyvinvointia ja elinmahdollisuuksia metsä tuo yhteiskuntaan, mutta minulla on ollut aina myös huoli luonnon monimuotoisuudesta. Tasapaino näiden asioiden välillä on löydettävissä, kunhan metsien kasvava käyttö pysyy luonnon monimuotoisuuden rajoissa. Hiilinielujen kasvattaminen on meidän kaikkien toive ja siitä täytyy pitää kiinni”, Pitko tiivistää.





Puupohjaisen tekstiilikuidun mahdollisuudet kiinnostivat

Muotoilija Marita Huurinainen Designum Brand Groupista esitteli Uusi puu -näyttelyn yhteydessä puukuidusta valmistettuja naisten asusteita ja koivuviilusta taivuteltuja korkokenkiä. Molemmat herättivät suurta kiinnostusta ja ihastusta.

Vasemmistoliiton ensimmäisen kauden kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Mai Kivelä keskusteli tiiviisti Huurinaisen kanssa puukuidun käyttämisestä vaatteiden materiaalina.

”Puukuidulle on tekstiiliteollisuudessa varmasti paljon kysyntää ja se vaikuttaa todella lupaavalta uudelta puunkäyttömuodolta. Toivoisin, että Suomen metsäsektori jalostaisi puun mahdollisimman korkea-arvoisiksi ja pitkäikäisiksi tuotteiksi”, Kivelä sanoo.

Metsä on helsinkiläiselle Kivelälle tuttu ympäristö perheen metsäomistuksen kautta. Hän myös rentoutuu mielellään kävelemällä lähimetsässään Viikissä.

”Metsät ovat Suomelle tärkeitä ja niihin konkretisoituu paljon nykyisestä ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä. Erityisesti sellu- ja paperiteollisuuden suhde korkean jalostusarvon tuotteisiin mietityttää minua.”





Yhteisymmärrystä metsien hyödyntämiseen

Myös Keskustan toisen kauden kansanedustaja ja saarijärveläinen metsänomistaja Petri Honkonen näkee puukuidusta valmistetut tekstiilit isona mahdollisuutena.

”Voisivatko uudet materiaalit nostaa Suomen uudelleen tekstiiliteollisuuden kärkimaaksi? Se olisi meille iso brändijuttu. Uusiutuvasta puukuidusta valmistetut tekstiilit olisivat nimenomaan korkean lisäarvon luksustuotteita”, Honkonen näkee.

Hän on ilahtunut Jyväskylässä toimivan ja sellukuidusta tekstiilejä jalostajan Spinnovan menetyksestä ja odottaa myös Metsä Groupin Metsä Spring -innovaatioyhtiön tuovan uusia puunjalostusyrityksiä Keski-Suomeen.

”Metsäsektorin tulevaisuus näyttää ehdottomasti hyvältä. Nyt pitäisi kuitenkin löytää yhteisymmärrys siitä, miten voimme kestävästi hyödyntää Suomen valtavaa metsävarantoa. Nykyinen vastakkainasettelu ei palvele ketään”, eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenenä toimiva Honkonen pohtii.

Seminaaripäivän innovaatioita käsittelevän osuuden päättäneessä keskustelussa nousi vahvasti esille uusiutuvan puukuidun suuret markkinat pakkausteollisuudessa. Pakkaaminen lisääntyy ja pakkausten halutaan olevan muovittomia ja kierrätettäviä. Uusilla kartonkiratkaisuilla on siten globaalia kysyntää.





Akateemikot pääsevät myös metsään

Päättäjien Metsäakatemia on Suomen Metsäyhdistyksen järjestämä, yhteiskunnan päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu kurssi- ja keskustelufoorumi. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken.

Meneillään olevalla 47. Metsäakatemian kurssilla on mukana noin 40 henkeä: kansanedustajia, toimittajia, tutkijoita, metsäammattilaisia sekä etujärjestöjen ja rahoitusmaailman edustajia. Kurssi kestää pari päivää ja siihen sisältyy myös maastojakso sekä vierailuja puuta jalostaviin yrityksiin. Parhaillaan tulevat metsäakateemikot tutustuvat kurssin maastojaksolla Kainuussa kestävään metsätalouteen ja puutuoteteollisuuteen.





Lisätietoa:

Eveliina Pokela, toiminnanjohtaja, Uusi puu -hanke, eveliina.pokela@uusipuu.fi, 044 560 0006.

Lue lisää Metsäakatemiasta Suomen Metsäyhdistyksen sivuilta.

Teksti ja kuvat Markku Pulkkinen