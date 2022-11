Puuta jalostava teollisuus arvioi luonnon monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella

Mediakutsu: Puuta jalostava teollisuus arvioi monimuotoisuustyön vaikutuksia laajalla tutkimuksella 28.10.2022 10:16:04 EEST | Kutsu

Suomen metsien monimuotoisuus on herättänyt kiivastakin mielipiteidenvaihtoa viime aikoina. Metsien monimuotoisuuden nykytila on seurausta metsien käytön pitkästä historiasta. Matkan varrelle mahtuu niin onnistumisia kuin virheitä. Viimeisen 25 vuoden aikana talousmetsien hoitoa on kuitenkin systemaattisesti kehitetty ja monimuotoisuuden tilan seurantaa parannettu. Missä nyt sitten mennään ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Metsäteollisuus ry ja Sahateollisuus ry ottavat siitä selvää yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Metsäteho Oy:n ja Tapio Oy:n kanssa. Käynnistämme yhteistyössä tutkimushankkeen, jossa arvioidaan metsäsektorin monimuotoisuustyön vaikutuksia ja kehitystä lyhyellä sekä pitkällä aikajänteellä. Tule kuuntelemaan ja kysymään, mitä tutkimushanke pitää sisällään ja millaisia asioita puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartalla on nyt ja tulevaisuudessa. Tiistai 1.11. klo 11.00–12.00, Teams Kokoukseen voi liittyä tästä linkistä: Liity kokoukseen n