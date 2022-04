Puutarhakausi alkaa – suosituimmat grillit voidaan viedä käsistä jo huhtikuun aikana

S-ryhmän raudan ja pihan myyntipäällikkö Marko Väänänen kertoo, että grillien kysyntä alkoi tänä vuonna kasvaa jo hyvissä ajoin maaliskuun puolella. Maaliskuun puolivälissä viikolla 11 grillejä myytiin 24 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

”Osittain tämä johtuu myös viime vuosien kovasta kysynnästä. Asiakkaat haluavat varmistua siitä, että saavat juuri toivomansa tuotteen, oli kyse sitten grillistä tai vaikka pienestä kasvihuoneesta omalle pihalle. Myös grillikausi avataan nykyään aikaisemmin kuin ennen. Suomalaiset eivät enää odota toukokuun lämpimiin päiviin, vaan yhä useampi kaivaa grillin esille jo maalis-huhtikuussa tai grillaa ympäri vuoden”, Väänänen selventää.

Grillien osalta kuumimmaksi myyntikuukaudeksi Väänänen povaa nyt käynnissä olevaa huhtikuuta.

”Viime vuoden huhtikuussa viisinkertaistimme myynnin edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna, ja osa suosituimmista tuotteista myytiin jopa loppuun. Erityisesti hiiligrillien valikoima ja suosio on kasvussa: esimerkiksi kamado-grillejä myydään nyt paljon. Myös viime kesän hitit eli pizzauunit kiinnostavat asiakkaita edelleen, kuin myös perinteisemmät kaasugrillit”, Väänänen sanoo.

Puutarhanhoitobuumi porskuttaa edelleen – onko tämän kesän hitti tryffelitammi?

Pandemia-aikana suomalaiset ovat innostuneet puutarhanhoidosta, ja suosio jatkuu edelleen. S-ryhmän helmikuussa 2022 tekemän asiakastutkimuksen mukaan 60 % vastaajista ostaa pihan ja puutarhan tuotteita muutaman kerran vuodessa ja 10 % kuukausittain. Selvästi eniten viimeisen vuoden aikana vastaajat olivat ostaneet multia, lannoitteita sekä komposti- ja huussikuivikkeita (75 %) sekä siemeniä (54 %).

Tällä hetkellä myös ruoan kasvattaminen itse näyttää kiinnostavan yhä useampaa suomalaista.

”Kotiviljelyä harrastetaan niin parvekkeilla, pienissä kasvihuoneissa kuin isommillakin kasvimailla, joilla pyritään jopa omavaraisuuteen. Yhteistä näille kaikille on ruoan kasvattamiseen liittyvä ilo, jännitys ja uuden oppiminen”, Väänänen sanoo.

Viihtyisyyttä omalle terassille, parvekkeelle tai pihalle haetaan tietenkin myös viherkasveilla ja kesäkukilla. Väänäsen mukaan esimerkiksi tuijat ovat S-ryhmän myymälöissä vuosi vuodelta suositumpia, samoin kuin erilaiset amppelit ja hortensiat.

”Tämän kesän hitiksi voi muodostua tryffelitammi eli puu, jonka juureen on ympätty tryffelisienen rihmastoa. Tryffelit muodostuvat noin kuuden vuoden kuluttua metrin säteelle isäntäpuusta, 5–30 sentin syvyyteen. Taimet tulevat Puutarha Tahvoselta ja ne ovat kasvaneet Juvalla. Ne ovat yksinmyynnissä meillä S-ryhmässä”, Väänänen paljastaa.

Puutarhan pop upit täydentävät verkostoa parannellulla konseptilla

Suurempien myymälöiden varsinaisia puutarhaosastoja täydentävät tänäkin kesänä puutarhan pop upit, jotka nousevat noin 200 S-ryhmän myymälän parkkipaikoille. Konseptin ideana on tuoda puutarhatuotteita ja kesäkukkia saataville myös niihin myymälöihin, joista ei löydy varsinaista kesäpihaa. Puutarhan pop upit avautuvat huhtikuun aikana säiden mukaan.

”Kaksi vuotta sitten lanseeratut pop upit ovat saaneet asiakkailta positiivisen vastaanoton. Asiakkaat arvostavat mahdollisuutta ostaa kotiin tai mökille kesäkukat, mullat ja muut tärkeimmät puutarhatuotteet ruokaostosten yhteydessä”, Väänänen toteaa.

Konseptiin on tehty tälle kesälle pieniä parannuksia, joiden tavoitteena on helpottaa asioimista. Pop upeista löytyy tänä vuonna esimerkiksi opasteet, joista asiakas saa neuvoja kesäkukkien valintaan eri olosuhteisiin, kuten aurinkoiselle, puoliaurinkoiselle tai paahteiselle kasvupaikalle. Näin on pyritty siihen, että asiakas osaa valita juuri omalle pihalleen sopivia lajikkeita ja saa ne menestymään.

Lisäksi asiointia on helpotettu siten, että asiakas voi ottaa kuvan haluamastaan tuotteesta, maksaa sen sisällä myymälässä ja nostaa sen jälkeen suoraan autoon. Isot multasäkit on puolestaan sijoitettu parkkialueelle niin, ettei niitä tarvitse kantaa edestakaisin, vaan auton voi peruuttaa suoraan lavan viereen.

”Tarkoituksena on ollut luoda helposti lähestyttävä, matalan kynnyksen inspiroiva pieni puutarhamyymälä, josta voi hankkia kaiken tarpeellisen kesäkukkien istuttamiseen mökille ja kotiin tai vaikka viemisiksi vierailulle.”