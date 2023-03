Pyörä & Retkibussi vie Kokkolan seudun luontokohteisiin ja kansallispuistoon

Retkibussi kulkee tulevana kesänä niin, että matkustajalle on mahdollista valita saumaton yhteys kotoa luontoon, oli koti missä päin Suomea tahansa. Ensi kesänä Retkibussi kulkee suosituimpiin kohteisiin Ohtakariin, Salamajärven kansallispuistoon ja Öjan kalastajakylään entistä tiiviimmässä yhteistyössä maakunnan matkailuyritysten kanssa.

”Retkibussi on helppo ja huokea tapa päästä tutustumaan Kokkolan seudun ja Keski-Pohjanmaan upeaan luontoon. Aikataulut mahdollistavat eripituiset reissut muutamasta tunnista useampaan päivään. Ilmastoituun bussiin voi hypätä reitin varrelta ja tulla Kokkolaan viettämään kaupunkilomaa. Ja mikä parasta, Retkibussin kyytiin voi ottaa mukaan myös polkupyörän”, iloitsee Retkibussi-hankkeen projektipäällikkö Janne Vähäkangas KOSEKilta.

Yhteistyössä Matkahuollon digitaalisten liikennepalvelualustojen kanssa mahdollistetaan monikanavainen reitti- ja aikatauluinformaatio ja lippujen myynti. Samalla parannetaan Kokkolan seudun ja Keski-Pohjanmaan matkailukohteiden saavutettavuutta helpottamalla matkan suunnittelua ja ostamista valtakunnallisissa kanavissa.

Retkibussin reitin kohteet:

Tutustu Toivosen eläinpuistossa suloisiin karvakamuihin lasten kanssa ja nauti sumpit historiallisessa 1700-luvun miljöössä Savupirtti Kaffilassa. Eläinpuiston yhteydessä sijaitseva museokylä on täynnä paikallista historiaa koettavaksi.



Salamajärven upeasta kansallispuistosta löytyy reittejä kaikentasoisille ja -ikäisille samoilijoille. Kierrä Vaatimen kierros tai poikkea jollekin lyhyemmistä reiteistä ja käy nauttimassa kahvion antimia Koirasalmen luontotuvalla. Kesäisin kansallispuistossa on myös ohjattua ohjelmaa – kuten esimerkiksi eväsretki tai äänimatka maahisen kodalle. Kansallispuistossa on myös esteettömiä palveluita.

Jukkolanmäen navetanvintillä voit tutustua Jukka Rintalan taiteeseen: maalauksiin, kattauksiin ja TV:stä tuttuihin iltapukuihin. Istahda navetan pihamaalle nauttimaan kesäkahvilan herkuista tai käväise navetan Kellarin puodissa, joka tarjoaa monipuolisesti paikallista käsityötä.

Kaustinen ja Veteli: Ota pyörä bussiin ja lähde tutustumaan Kaustisen kuvankauniiseen kulttuuriseutuun, jota ei turhaan kutsuta suomalaisen kansanmusiikin kotipaikaksi. Vieraile Vetelin taidekartanossa ja kotiseutumuseossa tai tutustu keskipohjalaiseen luonnonmaisemaan pyörällä, jalan tai vaikka meloen.

Öjassa ehdit käydä tutustumassa historialliseen kalastajakylään. Käy pelaamassa rantalentopalloa, osallistu NAASTin ohjattuun SUP-melontaan tai nauti lounasta Cafe Brygganilla. Jos haluat lähteä tutkimaan lähiluontoa, suuntaa Håkin polulle tai Öjan saaristoreitille.

Kokkolan monipuolisiin palveluihin voit tutustua jalan – tai vuokraa pyörä torin laidalta ja lähde maisemakierrokselle kaupungin lähiympäristöön. Nauti aidosta merikaupungin tunnelmasta Kokkolan rantaravintoloissa ja puukaupunginosa Neristanissa, tai suuntaa maksuttomalle vierailulle maakuntamuseon kauniiseen pihapiiriin.

Ohtakari: Suuntaa upeissa rannikkomaisemissa mutkittelevalle Ohtakarin Karipolulle vaikka fillarilla. Ohtakarin läheisyydestä löytyy upea Vattajan dyynialue rantapäivän viettoon, grillikatos ja kioski. Lisäksi historiasta kiinnostuneet voivat käydä ihastelemassa 1850-luvulla rakennettua Ohtakarin luotsiasemaa tai kalastusmuseota.

Aikataulut ja lisätiedot osoitteessa: https://www.visitkokkola.fi/retkibussi/

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas

projektipäällikkö, yrityskehittäjä, KOSEK

janne.vahakangas@kosek.fi

0400 727 099

Teea Pietilä

toimitusjohtaja, Visit Kokkola

teea.pietila@visitkokkola.fi

044 2519 131

Retkibussi – Vihreämpi matkaketju -hanke rahoitetaan Keski-Pohjanmaan liiton myöntämällä EAKR rahoituksella sekä Keski-Pohjanmaan kuntien kuntarahaosuuksilla. Rahoitus on myönnetty ajalle 31.8.2023 saakka, joten Retkibussi tulee kulkemaan hankerahoitteisesti vielä kesällä 2023. Sen jälkeen tavoitteena on, että hankkeessa kehitetty liikennöintimalli ja matkailureitistöt voisivat toimia markkinaehtoisesti ilman julkisia tukia.