Pyörää saa kuljettaa lähijunassa ja metrossa aina kun tilaa on

HSL:n ja VR:n kokeilu muutettiin pysyväksi käytännöksi. Pyöriä saa kuljettaa maksutta metroissa ja lähijunissa myös ruuhka-aikana aina kun tilaa on.

Pyörää saa kuljettaa HSL:n lähijunaliikenteessä ja VR:n lähiliikenteessä maksutta kaikkina aikoina – myös aamu- ja iltaruuhkassa ­– jos vaunuissa on tilaa. Myös metrossa pyörää saa kuljettaa edelleen maksutta kaikkina aikoina, jos kyytiin mahtuu.

HSL:n lähijunaliikenteessä kaikki junat ovat Sm5- eli Flirt-junia, joissa on pyörien, pyörätuolien ja lastenvaunujen kuljetukseen tarkoitettu monitoimitilavaunu. Vaunujen ovet on merkitty isolla pisteviivapyörällä kuten metroissa, jotta oikealle ovelle on helpompi löytää.

Kaikissa VR:n lähijunavuoroissa ei ole mahdollista käyttää niin sanottua matalalattiamallia, joten pyörän kuljettamisessa vanhemmissa junissa kannattaa käyttää omaa harkintaa. Junahenkilökunnalla on jatkossakin oikeus ohjata pyöräilijä tarvittaessa pois junasta, jos se haittaa muiden asiakkaiden matkaa.

”Vaikka pyörille on yleensä tilaa, ruuhka-aikoina jotkut vuorot ovat hyvin täysiä. Pyöräilijöiden kannattaa olla huomaavaisia ja odottaa seuraavaa vuoroa, jos lähijunassa tai metrossa on täyttä”, sanoo HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.

HSL teki toukokuussa asiakaskyselyn, johon saatiin 1 002 vastausta. Pyörien kuljetuksen sallimista kaikkina aikoina, jos tilaa on, kannatti lähijunissa 79 prosenttia ja metrossa 76 prosenttia. Kaksi vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä, jossa vastaajia oli 4 099, vastaavat prosentit olivat 84 ja 83.

HSL selvitti myös polkupyörien, lastenvaunujen, pyörätuolien, rollaattoreiden ja isojen matkalaukkujen määriä lähijunissa ja metrossa viime syksynä sekä uudestaan metrossa nyt toukokuussa. Havaintojen ja laskentojen perusteella niistä on vain satunnaisesti haittaa muille matkustajille.

”Palautteita on tullut varsin vähän ja niissä on ollut sekä moitteita että kehuja. Jotkut ovat kokeneet, että pyörät vievät tilaa lastenvaunuilta tai voivat valvomattomina kaatua muiden päälle. Osa puolestaan kiittelee matka-aikansa lyhentyneen ja arkensa helpottuneen, kun pyörää voi käyttää joukkoliikennematkan alussa ja lopussa”, Jääskeläinen kertoo.

Opastusta ja tiedotusta on toivottu lisää. HSL toteutti toukokuussa Pyörien kuljetuksen ABC -kampanjan sosiaalisen median kanavissa sekä metron ja raitiovaunujen sähköisillä näytöillä. Viestintää tehdään jatkossakin, myös lähijunaliikenteessä.

Katso Pyörän kuljetuksen ABC -video

”Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat yhdessä kilpailukykyisempiä oman auton käyttöön verrattuna”, Jääskeläinen sanoo.

”Kävely- ja pyöräliikenteen lisääntyminen hyödyttää kaikkia: muihin kulkutapoihin verrattuna ne vaativat pienempiä investointeja, vievät vähemmän tilaa, lisäävät asukkaiden terveyttä ja ovat ympäristöystävällisiä. Myös autoliikenne muuttuu sujuvammaksi, kun entistä useampi vaihtaa kestäviin kulkutapoihin.”

Pyörien kuljettaminen sujuu parhaiten näin:

Käytä pyörille merkattuja ovia ja paikkoja

Uusissa matalalattiaisissa Flirt-junissa pyörän kanssa on kätevintä matkustaa monitoimitilavaunussa, joka on tarkoitettu nimenomaan polkupyörien, lastenvaunujen ja pyörätuolin kanssa liikkuville. Vaunun ovilla on isot pisteviivapyörätarrat, jotta oikean oven löytäminen olisi helpompaa. Myös metrovaunuissa oikeat sisäänkäynnit on merkitty pyörätarroilla.

Vältä ruuhka-aikoja

Pyörää saa kuljettaa lähijunissa ja metroissa aina, jos tilaa on. Kannattaa kuitenkin välttää ruuhka-aikoja arkipäivisin klo 7−9 ja 15−18. Jos matkustat ruuhkan aikaan pyörän kanssa, käytä Helsingistä katsottuna kauimmaista runkoa, jossa on yleensä väljintä. Jos tilaa on silloin, kun nouset pyörän kanssa kyytiin, voit matkustaa perille asti. Pyörän kanssa matkustavan ei tarvitse poistua junasta, vaikka se myöhemmin matkan aikana tulisikin täydemmäksi.

Pidä pyörästäsi huolta matkan aikana

Ethän jätä pyörääsi vartioimatta. Huolehdi, ettei se kaadu.

Huomioi muut matkustajat

Kaikkien liikkujien kannattaa ottaa muut huomioon – oli pyörä mukana tai ei.

Sammuta sähköpyörä matkan ajaksi

Myös sähköpyöriä saa kuljettaa lähijunissa. Sähköiset kulkuvälineet pitää kuitenkin pitää sammutettuina matkan ajan. Niitä ei saa myöskään ladata joukkoliikennevälineissä.

Taluta pyörää asemilla

Laiturialueella pyörää on aina talutettava. Käytä laiturille siirtymiseen hissiä tai luiskaa.

Nauti kulkumuotojen sekakäytöstä!

Pyöräily on ihanaa, terveellistä ja usein nopein tapa liikkua kaupungissa. Jos jätät oman pyörän liityntäparkkiin, kokeile toisessa päässä kaupunkipyöriä: https://www.hsl.fi/kaupunkipyorat. Taittopyörän saa viedä taitettuna kaikkiin HSL:n kulkuvälineisiin: junien ja metrojen lisäksi myös busseihin, ratikoihin ja Suomenlinnan lautalle.

Katso Pyörän kuljetuksen ABC -video