Pyöräkeskus palvelee Narinkkatorin lisäksi nyt myös Herttoniemessä

Kaupunkipyörien palautuksen ohjeistusta parannetaan 24.5.2017 13:28 | Tiedote

Mediassa on keskiviikkona kirjoitettu, että kaupunkipyörien palautuksissa täydelle asemalle on ollut ongelmia, mikä on johtanut käyttäjille määrättyihin sakkomaksuihin. Asia on tiedostettu, ja tarkempi ohjeistus palautuksesta on juuri valmistunut. Järjestelmä itsessään toimii oikein, mutta sen käyttöohjeet ovat olleet osalle asiakkaista epäselviä: palautus vaatii tarkkuutta.