Pysäkkinäytöt viritettiin asiakkaan taajuudelle

HSL:n uudet sähköiset pysäkkinäytöt otetaan käyttöön raitiovaunu- ja bussipysäkeillä. Asiakkaat antoivat koeversioista pikapalautetta, jonka perusteella näyttöihin tehtiin parannuksia.

HSL:n uudet sähköiset pysäkkinäytöt on saatu hiottua ulkoasultaan ja toiminnallisuudeltaan sellaisiksi, että ne voidaan ottaa käyttöön lokakuun aikana kaikilla TFT-näytöillä. Ensi vaiheessa uudet versiot otetaan käyttöön raitiovaunu- ja bussipysäkeillä sekä vähitellen myös terminaaleissa ja aulatiloissa sijaitsevilla näytöillä.



”Nyt käyttöön otettavissa näytöissä näkyvät vahvasti asiakkaiden toivomukset. Testasimme näyttöjä kesällä kantakaupungin raitiovaunupysäkeillä, ja pyysimme asiakkailta niistä palautetta pikapalautejärjestelmällä. Kehittämisehdotusten lisäksi saimme runsaasti positiivista palautetta näyttöjen selkeydestä”, kertoo informaatiosuunnittelija Ossi Berg HSL:n matkustajainformaatiotiimistä.



Pikapalaute on HSL:n ja liikennöitsijöiden yhdessä ideoima järjestelmä nopeita korjauspyyntöjä, reaaliaikaista raportointia ja asiakaspalautetta varten. Se on käytössä kuljettajien sosiaalitiloissa, raitiovaunupysäkeillä ja raitiovaunuissa, kaupunkipyöräasemilla ja sitä testataan metrojunissa. Lisäksi pikapalaute otetaan käyttöön länsimetron uusilla asemilla tänä syksynä. Pikapalautetta voi antaa esimerkiksi rikkoutuneesta pysäkkinäytöstä, ja tieto ohjautuu ilman välikäsiä suoraan korjaajalle. Matkustajan ei tarvitse muuta kuin rastittaa mikä on vikana. Palautetta voi antaa kännykän NFC-toiminnon tai QR-koodilukijan avulla tai osoitteessa hsl.fi/fixit + pysäkkikohtainen koodi.