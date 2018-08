Pysäköinti maksullista lähes kaikissa kerrostaloissa, pyörille tarpeeksi tilaa vain harvassa taloyhtiössä

Pysäköintipaikat, sähköautojen lataaminen ja pyörien säilytys sekä muut liikenteeseen liittyvät aiheet herättävät keskustelua taloyhtiöissä. Kiinteistöliiton tekemän kyselyn mukaan joka toisessa taloyhtiön hallituksessa on tarvetta käsitellä liikenteeseen liittyviä asioita. Pysäköinnin valvontaa ja autopaikkojen hintaa on tarvetta käsitellä joka kolmannessa taloyhtiössä. Pyörien säilytys puhututtaa erityisesti Helsingin kantakaupungissa.

Kiinteistöliitto selvitti keväällä taloyhtiöiden liikenteeseen ja kestävään liikkumiseen liittyviä näkemyksiä ja tarpeita pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Kuopiossa. Kyselyyn tuli lähes 2700 vastausta, joista suurin osa oli taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajilta. Kysely on osa Liikenneviraston avustamaa Liikennepalvelut taloyhtiöissä -hanketta, jonka Kiinteistöliitto toteuttaa yhdessä Mobinet Oy:n kanssa.

Pysäköinti maksullista useimmissa taloyhtiöissä

Lähes kaikki kerrostaloyhtiöissä asuvat maksavat pysäköinnistä. Rivitaloyhtiöissäkin pysäköinti on maksullista joka toisessa taloyhtiössä. Pysäköinnin hinta vaihtelee taloyhtiön sijainnin ja autopaikan tyypin mukaan muutamasta eurosta jopa kolmeensataan euroon kuukaudessa. Aivan kaikissa taloyhtiöissä autopaikkamaksut eivät kata paikoista taloyhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Neljäsosa kyselyn vastaajista ei tiennyt, kattavatko maksut paikkojen kustannukset omassa taloyhtiössä.

”Kyselyn hienona oheistuloksena saatiin kasaan vertailuaineisto käytössä olevista autopaikkamaksuista taloyhtiöissä. Tuloksia voi hyödyntää monella tavalla päätöksenteossa sekä liikennepalveluiden hinnoittelua ja kustannuksia arvioitaessa”, toteaa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Autopaikkoja ei riitä kaikille

Noin joka kolmannessa taloyhtiössä autopaikkoja ei riitä kaikille, joten niille jonotetaan. Eniten jonoja on keskustojen kerrostaloissa. Paikkojen uudelleen arpomista sopivin väliajoin ei ole käytetty ratkaisuna juuri missään, sillä näin oli toimittu vain 14 taloyhtiöissä, kun jonotusta käytettiin kaikkiaan 573 yhtiössä.

Autopaikkojen tarvetta vähentävät yhteiskäyttöautopalvelut tunnetaan taloyhtiöissä kyselyn perusteella hyvin. Yhteiskäyttöautoja käytetään kuitenkin vasta lähinnä pääkaupunkiseudulla, jossa runsas kymmenesosa vastaajista on käyttänyt tai harkinnut käyttävänsä yhteiskäyttöautoa. Vastausten perusteella ainakin joka kolmannessa taloyhtiössä voitaisiin osoittaa autopaikka yhteiskäyttöautolle.

”Suhtautuminen yhteiskäyttöautoihin oli positiivinen yllätys. Usein tämänkaltaisiin, vasta yleistymässä oleviin jakamistalouden palveluihin suhtaudutaan varauksella”, sanoo Mobinet Oy:n toimitusjohtaja Ville Voltti.

Pyörien säilytystilasta pulaa myös uusissa taloyhtiöissä

Pyörien säilytystilasta on taloyhtiöissä pääsääntöisesti pulaa. Säilytystilat riittävät hyvin vain joka neljännessä taloyhtiössä. Eniten tilanpuutetta on Helsingin kantakaupungissa, mutta myös rivitaloyhtiöissä. Vaikeinta tilan löytäminen pyörille on vanhoissa taloissa, mutta vastausten perusteella myös joka kolmannessa 2000-luvulla rakennetussa taloyhtiössä pyörät mahtuvat varastoihin huonosti tai vain välttävästi.

”Riittämättömät säilytystilat taloyhtiössä ovat paitsi asumishaitta, myös vakava haaste valtakunnallisten ympäristötavoitteiden kannalta. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on asetettu tavoitteeksi kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvattaminen kolmanneksella”, Ville Voltti sanoo.

Pyörien peräkärryjen säilytys on pystytty järjestämään toimivasti vain joka neljännessä taloyhtiössä. Sähköpyörien lataukseen ja kuormapyörien säilytykseen liittyviä kysymyksiä ei taloyhtiöissä ole pohdittu juuri lainkaan.

Tavaroiden ja lasten kuljettamiseen tarkoitetun kuormapyörän tunsi entuudestaan kaksi kolmesta vastaajasta. Noin kymmenesosa vastaajista katsoo, että taloyhtiön yhteiskäyttöinen kuormapyörä parantaisi asumisen laatua. Viidesosa vastaajista piti myös mahdollisena, että taloyhtiö hankkisi kuormapyörän asukkaiden yhteiseen käyttöön.

Kyselyn vastaajista noin 400 osallistuu taloyhtiönsä hallituksen kanssa Liikennepalvelut taloyhtiöissä -hankkeen ohjattuihin ryhmäkeskusteluihin, joiden teemoja ovat autopaikkojen hinnoittelu, yhteiskäyttöautot ja kuormapyörät. Ryhmäkeskusteluihin on varattu aikaa syyskuun alkupuolelle asti, minkä jälkeen aineisto analysoidaan. Hanke päättyy vuoden 2018 lopulla, jonka jälkeen myös sen loppuraportti julkaistaan.

Lisätiedot:

Jukka Kero, pääekonomisti

Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6226

Ville Voltti, toimitusjohtaja

Mobinet Oy

puh: 040 513 4045