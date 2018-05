Pysäköintitaloista älykkäisiin hybridiluoliin - Suomen Pysäköintiyhdistys 30 vuotta

Maksullisten pysäköintikohteiden historia Suomessa juontaa lähes viiden kymmenen vuoden taakse. Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin perustunut pysäköinnin keskittäminen oli pitkään maltillista, mutta viime vuosien aikana ala on ottanut suuren harppauksen. Kehitystä ovat leimanneet digitalisaatio, pysäköintitarpeiden muuttuminen ja pysäköintipaikkojen monimuotoistuminen. Siirtymä autojen säilytystaloista käyttäjää palveleviin älykkäisiin hybridikohteisiin on reippaassa vauhdissa.

Ensimmäiset pysäköintitilat perustettiin Suomeen 1970-luvulla, kun kadut kävivät ahtaaksi ja kadunvarsipysäköinnistä tuli kaupungeille ongelma. Keksittiin, että pysäköinnin voisi siirtää kantakaupunkien ympärille rakennettaviin pysäköintitaloihin. 1980-luvulla pysäköintialan yritykset huomasivat, että yhteiselle yhdistykselle olisi tarvetta. Perustettiin Suomen Pysäköintiyhdistys ry, jonka asiantuntemukseen moni kaupunki ja pysäköintiä suunnitteleva yritys on tukeutunut vuosien saatossa. Nykyään yhdistys hakee trendejä ja ratkaisuja kansainvälisiltä foorumeilta kuten kongresseista ja älykkään liikkumisen verkostoista.



Pysäköinnin käyttäjille alan kehittyminen on näkynyt selvimmin maksamisessa. Pysäköinnin aloittamisessa ja lopettamisessa käytössä ovat jo rekisteritunnistus, siihen perustuva laskutus ja mobiilisovellukset. Toinen näkyvä muutos on puomittomuus, jonka rekisteritunnistus mahdollistaa. Ne ajat, jolloin pysäköintilaitos rakennettiin vain yhden asiakasryhmän tarpeisiin, alkavat olla ohi. Nyt puhutaan hybrideistä kohteista, joissa yhdistetään yhä enemmän asukkaiden, työpaikkojen, kauppakeskusten ja hotellien pysäköintiä. Tulevaisuudessa se, mitä pysäköintikohteiden ympärille tulee, ohjaa pysäköintiä, ja tilat suunnitellaan yhä tarkemmin ihmisiä varten.



Suomen Pysäköintiyhdistys on julkaissut juhlavuotensa kunniaksi ensimmäisen, maksullisen pysäköinnin kehitystä kattavasti käsittelevän artikkelin. Artikkelissa kurkataan historiaan ja katsotaan, miltä tulevaisuus näyttää. Teksti on vapaasti luettavissa ja hyödynnettävissä osoitteessa http://www.suomenpysakointiyhdistys.fi/ajankohtaista/suomen-pysakointiyhdistys-30-vuotta