Pysäyttävä teos Tor-verkosta sukeltaa internetin synkkään päähän

Aarno Malin: Pimeyden ytimeen – Tutkimusmatka Tor-verkon rikollisuuteen

Kirja julkaistaan 10.4.2022

Rikolliset suosivat Tor-verkkoa sen anonyymiuden vuoksi. Tietoliikenne kulkee usean satunnaisen palvelimen kautta, joten käyttäjää on mahdoton saada selville. Salatulla yhteydellä on myös hyvä puolensa: maissa, joissa netin käyttöä valvotaan tai rajataan, kansalaisilla on mahdollisuus saada tietoa Tor-selaimen avulla. Tor-verkko tunnetaan kuitenkin parhaiten huumerikoksista ja lapsipornosta, ja niihin tämäkin kirja keskittyy.

Toimittaja Aarno Malinin matka Tor-verkon syövereihin alkoi huumekaupan tutkimisesta. Huumekauppasivustot ovat muuttaneet huumeiden ostamisen ja myymisen kulttuuria: toiminta muistuttaa kauppasivulle jätettävine arvosteluineen ja luotettavine maksupalveluineen enemmän laillista nettikauppaa kuin huumeiden katukauppaa. Huumekulttuuri on siirtynyt pimeiltä kujilta nettiin ja on kenen tahansa seurattavissa.

Tor-verkon anonyymius mahdollistaa keskustelun myös rikoksista, jotka ovat tavalliselta netinkäyttäjältä täysin piilossa. Tällainen aihe on esimerkiksi sadistinen lapsiporno. Aktiiviset sadististen pedofiilien yhteisöt jakavat keskenään materiaalia, toimivat toistensa vertaistukena ja keskustelevat tapahtuneista tai suunnitelluista raakuuksista vailla pidäkkeitä.

Silmiä avaava teos näyttää ihmiskunnan raaimman puolen: väkivaltaisia fantasioita, sadistisia suunnitelmia ja nautintoa muiden kärsimyksestä. Viranomaiset ovat jatkuvasti askeleen rikollisten jäljessä, eikä mediallakaan tunnu olevan tarkkaa käsitystä Tor-verkon todellisuudesta. Malin toteaakin: ”Minulle tuli vaikutelma, että merenpohjien lisäksi Tor-verkko oli maapallon ainoa paikka, jota ei ollut vielä tutkittu kunnolla. Ja aivan kuten merenpohjat, myös Tor-verkko saattoi pitää sisällään ennennäkemättömiä hirviöitä.”

Aarno Malin tunnetaan Tor-verkon alamaailman asiantuntijana. Hän on kirjoittanut Suomen Kuvalehteen syväluotaavia artikkeleja pimeän verkon rikollisuudesta, haastatellut Suomen suurimpia nettihuumekauppiaita, kirjoittanut pedofiiliyhteisöistä ja auttanut psykoterapiakeskus Vastaamon kiristäjän jäljittämisessä.

