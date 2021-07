Pyynikin Distilling Company mitalisateessa

Jaa

Tamperelainen Pyynikin Distilling Companyn Payday Craft Gin on voittanut kultaa Englannissa järjestetyssä Global Gin Masters -kilpailussa. Tislaamon Lapsang Souchong Smoked Tea Gin sekä Recycled Citrus Gin saivat hopeaa. Kilpailuun osallistui viitisensataa giniä ympäri maailman.

Kultaa Global Gin Masters -kilpailussa voittanut Payday Craft Gin on noin kolme vuotta toimineen tislaamon ensimmäinen gini, joka on palkittu useita kertoja kansainvälisissä kilpailuissa. Sataprosenttisesti hävikkimausteista valmistettu Recycled Citrus Gin on myös pärjännyt hienosti kilpailuissa ja herättänyt ainutlaatuisuudellaan mielenkiintoa ympäri maailman.

- Kilpailussa palkittu Payday Craft Gin on perinteisesti tislattu London dry gin. Se tehdään täysin käsityönä ja laadukkaimmista raaka-aineista. Payday Craft Ginissä haettiin makumaailmaa perinteisistä gineistä ja siitä löytääkin katajanmarjaisuutta, sitruksisuutta ja lakritsisuutta. Erityisen upealle tuntuu, että suomalainen gini pärjää nimenomaan Englannissa, joka tunnetaan gineistään, kertoo Pyynikin Distilling Companyn päätislaaja Samuli Peltonummi.



Tislaamon muut tuotteet ovat myös saaneet kunnianarvoisia kansainvälisiä mainintoja. Korpiklaani Vodka sekä Koivu Vodka sijoittuivat hopealle arvostetussa International Wine and Spirit Competition -kilpailussa. Aiemmin tänä vuonna Korpiklaani voitti maailman parhaan Infused and Botanical Vodkan palkinnon World Vodka Award -kilpailussa.



-Menestyminen kansainvälisissä kilpailuissa on meille kova juttu. Kilpailujen tulokset herättävät mielenkiintoa ulkomailla ja avaavat meille mahdollisuuksia viennin suhteen. Lisäksi on hienoa olla tekemässä suomalaisia tisleitä ja osaamista tunnetuksi maailmalla muiden suomalaistislaamoiden kanssa, Peltonummi jatkaa.