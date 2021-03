Pyynikin Distilling Companyn Korpiklaani Vodka palkittiin maailman parhaaksi

Pyynikin Distilling Companyn Korpiklaani Vodka palkittiin kansainvälisessä World Vodka Awards -kilpailussa maailman parhaaksi vodkaksi Infused & Botanical Vodka -sarjassa. Pyynikin Distilling Company on toiminut vuodesta 2019. Tamperelaistislaamo on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja.

Pyynikin Distilling Companyn valmistaa pääosin ginejä ja vodkaa. Nyt palkittu Korpiklaani Vodka on tislaamon toinen vodka. Aiemmin tislaamon tuotteita on palkittu muun muassa Saksassa Meininger's International Spirits Awards -kilpailussa, jossa Payday Craft Gin ja Lapsang Souchong Smoked Tea Gin ovat saaneet kultamitalin. Englannissa järjestettävässä The Gin Guide Awards -kilpailussa Payday Craft Gin sai The best Nordic Gin -tunnustuksen.

Korpiklaani Vodka on tehty yhteistyössä folk metal -yhtye Korpiklaanin kanssa. Aiemmin Pyynikin Brewing Company teki maailmanmainetta nauttivan orkesterin kanssa Korpiklaani-oluen.

- Kun Korpiklaani ehdotti vodkan tekemistä yhteistyössä, en olisi voinut olla enempää otettu. Korpiklaani oli nuoruudessani ehdoton lempibändini ja edelleen kovassa kuuntelussa. Kuusi on mielestäni yksi supisuomalaisimmista mauista ja tuoksuista, ja se sopii erittäin hyvin myös Korpiklaanin ilmeeseen, joten alusta saakka oli selvää mitä tässä vodkassa tullaan käyttämään. Käymme itse keräämässä kuusenhavut metsästä tislaukseen. Lopputuloksena syntyi viljapohjainen kuusenhavuilla maustettu vodka, joka on metsäinen ja raikas, kuin metsä pullossa, kertoo Pyynikin Distilling Companyn päätislaaja Samuli Peltonummi.

World Vodka Award -kilpailuun eri sarjoissa osallistui yhteensä 140 vodkaa. Infused & Botanical Vodka -sarja oli kilpailussa ensimmäistä kertaa.