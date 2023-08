QMG muodostaa vahvan LVI- ja sprinklerikeskittymän Väli-Suomeen yhdistämällä Mikentin ja JVL:n

Mikenti on LVI-moduuliasentamisen edelläkävijä Leppävirralla, joka asiakkaansa Parmacon kumppanina vastaa koulujen ja päiväkotien toimituksista ympäri maata. Mikenti toteuttaa myös sprinklerijärjestelmiä rakennusliikkeiden ja teollisuuden projekteihin. Jyväskylän Vesi ja Lämpö (JVL) tunnetaan monipuolisena LVI-tekniikan asennus-, saneeraus- ja huoltopalveluyrityksenä, jonka kohteina on kiinteistöjä omakotitaloista kerros- ja rivitaloihin sekä liikerakennuksiin. Yhtiöiden vuotuinen liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa ja niissä työskentelee 65 talotekniikka-ammattilaista.

– Luomme Mikentistä ja JVL:stä vahvan LVI- ja sprinklerikeskittymän, joka tarjoaa urakointia ja palveluita LVI-ratkaisuissa sekä sprinklerijärjestelmissä. Kehitämme yksikköjämme Jyväskylässä ja Leppävirralla sekä ylläpidämme asennusvalmiuttamme valtakunnallisesti, toteaa Mikentin toimitusjohtaja ja QMG:n Väli-Suomen aluejohtaja Mikko Sahikallio.

– Yhdistymisellä ei ole henkilöstövaikutuksia, vaan se tähtää kehittymiseen ja kasvun tukemiseen. Yhtiöt ovat palvelleet eri asiakassegmenttejä, joten ne täydentävät mainiosti toisiaan, Sahikallio jatkaa.

Yhdistyminen lähti liikkeelle monista eri syistä. Hyvässä vauhdissa olevan JVL:n toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki on jäämässä tulevana syksynä eläkkeelle, ja hänelle etsittiin seuraajaa. Mikenti tunnistaa on samoin kasvuvaraa sekä LVI-tekniikan että sprinklerijärjestelmien osalta.

JVL:n vetäjäksi rakentaja, joka tuntee läheisesti talotekniikan

Mikentin Jyväskylän yksikön johtajaksi on nimitetty rakennusinsinööri Jussi Lehto. Jussilla on monipuolinen kokemus mittavien ja kiinnostavien rakennusprojektien vetämisestä Jyväskylän seudulla – ja löytyy häneltä LVI-geenejäkin. Jussi aloittaa JVL:n vetäjänä 14.8., ja Vesa Lehtomäki jatkaa talossa, kunnes perehdytys ja tietojen siirto on tehty.

– Toimin opiskelujen jälkeen ensin työnjohtajan ja tuotantoinsinöörin tehtävissä eri rakennusliikkeissä, ja vuodesta 2010 lähtien SRV:llä työmaapäällikkönä ja vastaavana työnjohtajana. Kohteet ovat edustaneet julkista sektoria, liikekiinteistöjä ja teollisuutta. Ennen tätä olin kouluaikoina isäni LVI-yrityksessä, ja pohdin yrittäjyyttäkin, mutta silloin ei ollut vielä sen aika. Hyvää kokemusta kertyi myös opiskeluvuosina Jypron palveluksessa, joten sprinkleritekniikkaankin olen tutustunut, Jussi Lehto kertoo.

– On ilo siirtää vetovastuu Jyväskylässä Jussille. Hienoa, että löysimme tehtävään alaa monipuolisesti rakentamista ja talotekniikkaa tuntevan ammattilaisen. Yhteistyö rakennusliikkeiden kanssa on meille tärkeää. Kiitän samalla lämpimästi asiakkaita ja alan ihmisiä sekä QMG:ta hyvästä yhteistyöstä. Yrittäjäurani sai mahtavan kirikierroksen, Vesa Lehtomäki sanoo.

Mikko Sahikallio jatkaa Mikentin toimitusjohtajana ja Petri Pajunen Mikentin Leppävirran yksikön johtajana. Samoin Pasi Viinikainen vastaa jatkossakin Mikentin sprinkleriliiketoiminnasta Jussi Lehdon alaisuudessa. Jussi Lehto liittyy nimityksensä myötä QMG:n emoyhtiön Nimlas Groupin omistajaohjelmaan.