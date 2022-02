QMG ostaa turkulaiset kylmätekniikan taitajat Alti-Systemsin ja Ref-Engineeringin

QMG (Quattro Mikenti Group)

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se tekee talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu eri puolilla maata 30 yhtiötä. QMG:n liikevaihto on vuonna 2021 noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yli 1100 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. QMG ja ruotsalainen Sandbäckens muodostavat pohjoismaisen talotekniikkakonsernin, jolla on noin 140 suomalaista ja 70 ruotsalaista henkilöstöomistajaa, ja pääomistajana sijoitusyhtiö KLAR Partners. Lisätietoja verkkosivuilta www.qmg.fi

Alti-Systems Oy

Alti-Systems on vuonna 2009 perustettu vaativan kylmätekniikan urakointiyritys, joka toteuttaa ratkaisuja kokonaisvaltaiseen tilojen olosuhdehallintaan ja jäähdytykseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille, elintarviketeollisuudelle, lääketieteen ja bioalan yrityksille sekä näihin liittyviä kylmä- ja pakastustiloja. Yhtiön omistaa toimitusjohtaja Timo Alanne. Vuonna 2021 Alti-Systemsin liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa. Lisätietoja verkkosivuilta www.alti-systems.fi

Ref-Engineering Oy

Vuonna 2020 perustettu Ref-Engineering suunnittelee LVI-, automaatio- sekä vaativan kylmätekniikan ratkaisuja erilaisiin toimitiloihin. Yhtiön palveluihin kuuluvat myös kaukolämpö- ja energiatehokkuusratkaisut sekä konsulttipalvelut. Yhtiön omistavat toimitusjohtaja Miska Lehtinen (51 %) ja Timo Alanne (49 %). Vuonna 2021 Ref- Engineeringin liikevaihto oli 70 000 euroa. Lisätietoja verkkosivuilta www.ref-engineering.fi