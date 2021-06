QMG saa uuden pääomistajan ja lähtee mukaan muodostamaan pohjoismaista talotekniikkakonsernia

Jaa

Pääomasijoitusyhtiö Adelis myy enemmistöosuutensa talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupista KLAR Partnersille, joka omistaa entuudestaan Ruotsissa Sandbäckens-konsernin.

KLARin omistamat ruotsalainen talotekniikkakonserni Sandbäckens ja Quattro Mikenti Group (QMG) tulevat muodostamaan yhden Pohjoismaiden johtavista talotekniikkaurakoinnin ja -palveluiden yrityksistä. Uudessa konsernissa molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa erillisinä. QMG:n liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajalta on noin 200 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 1000 talotekniikka-ammattilaista. Sandbäckensin liikevaihto oli viime vuonna noin 150 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 800.

Kimmo Liukkonen jatkaa QMG:n toimitusjohtajana ja kuuluu uuden konsernin johtoryhmään yhdessä konsernin ja Sandbäckensin talousjohtaja Johan Henrikssonin sekä konsernin ja Sandbäckensin toimitusjohtaja Mikael Mattsin kanssa. Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia henkilöstön asemaan tai asiakassopimuksiin. QMG:n henkilöstö jatkaa merkittävänä omistajana uudessa konsernissa.

– Olemme seuranneet QMG:ta jo jonkin aikaa, ja se sopii erinomaisesti KLARin sijoitusstrategiaan. QMG ja Sandbäckens edustavat markkinoiden parasta ammattiosaamista ja niillä on erittäin pätevät johtoryhmät. Tämä on loistava pohjoismainen kasvualusta, KLAR Partnersin osakas Fredrik Brynildsen sanoo.

Samanlainen johtamismalli yhdistää QMG:ta ja Sandbäckensia

– Uuden konsernin perustaminen yhdessä on luonteva askel, sillä molemmat konsernit toimivat hajautetun rakenteen mallilla, jossa paikallisilla yhtiöillä ja yrittäjyydellä on keskeinen rooli liiketoiminnassa. Meillä on sama periaate, että talotekniikka on paikallista liiketoimintaa, jossa maine ja luottamus luodaan lähellä asiakasta, QMG:n toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen kertoo.

– KLAR Partnersilla on omistajana erittäin hyvä talotekniikka-alan tuntemus ja vahva kokemus alan yritysten kehittämisestä. QMG:lle on hienoa lähteä mukaan rakentamaan johtavaa pohjoismaista talotekniikkakonsernia. Se antaa meille parhaat lähtökohdat kasvutarinamme jatkamiseen sekä yritysostoilla että orgaanisesti, Kimmo Liukkonen jatkaa.

Lisätietoja:

Fredrik Brynildsen, osakas, KLAR Partners, fb@klarpartners.com, +44 7388 439 890

Kimmo Liukkonen, QMG-konsernin toimitusjohtaja, kimmo.liukkonen@qmg.fi, 050 347 8997

QMG (Quattro Mikenti Group Oy)

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se tekee talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu Suomessa 34 yhtiötä. Toimipaikkoja on valtakunnallisesti kaksikymmentäseitsemän. QMG:n liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajalta on noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yli 1000 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. Lisätietoja verkkosivulta www.qmg.fi.

KLAR Partners

KLAR Partners on eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka investoi yrityspalveluihin ja kevyen teollisuuden parissa toimiviin yrityksiin. Yritysten, joihin KLAR sijoittaa, vuotuinen liikevaihto on noin 50–500 miljoonaa euroa, ja niiden pääkonttorit sijaitsevat Pohjoismaissa, Benelux-maissa tai saksankielisessä Euroopassa. KLARin toimintamalli yritysten tukemiseen, kehittämiseen ja kasvattamiseen perustuu Lontoossa, Tukholmassa, Frankfurtissa ja Brysselissä toimiviin sijoitusammattilaisiin sekä laajaan kansainväliseen verkostoon. KLARin avainhenkilöt ovat työskennelleet yhdessä monien vuosien ajan, ja heillä on yhdessä yli 50 vuotta sijoituskokemusta yhtiön valitsemista toimialoista ja maantieteellisestä toiminta-alueesta. KLAR Partners on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Lisätietoja KLARista yhtiön verkkosivuilta www.klarpartners.com.

Sandbäckens

Sandbäckens on yksi Ruotsin johtavia talotekniikkaurakoinnin ja -palveluiden yrityksiä. Sandbäckens tarjoaa LVI-urakoinnin lisäksi muun muassa sprinkleri- ja kaukolämpöratkaisuja. Laaja palvelutarjooma ulottuu suunnittelusta rakentamiseen ja kokonaisurakointiin sekä huoltosopimuksiin. Sandbäckens-konsernin liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa, ja se toimii noin 30 paikkakunnalla Ruotsissa. Konserni työllistää noin 800 ammattilaista. Sandbäckensin enemmistöomistaja on KLAR Partners vuodesta 2021 lähtien. Lisätietoja www.sandbackens.se.