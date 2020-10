Quinyx panostaa tekoälypohjaisen työvoimanhallinnan ohjelmistokehitykseen ostamalla Widget Brainin

Suomessakin vahvasti etabloitunut työvoimanhallinnan SaaS-palvelujen markkinajohtaja Quinyx on ostanut tekoälypohjaiseen työvuorosuunnittelun optimointiin erikoistuneen Widget Brainin.

Työvoimanhallinnan johtava teknologiayritys Quinyx ilmoittaa ostaneensa tekoälyä työvuorosuunnittelussa soveltavan Widget Brainin. Widget Brainin ratkaisut auttavat automatisoimaan ja optimoimaan työvuorolistojen laadintaa. Kauppa vahvistaa entisestään Quinyxin ohjelmistotuotetta, sillä se tarjoaa Quinyxin työvoimanhallinnan ratkaisua käyttäville asiakkaille pääsyn Widget Brainin optimointialgoritmeihin. Tämä tehostaa asiakasyritysten liiketoiminnan tuottavuutta, auttaa varmistamaan työlainsäädännön mukaisen suunnittelun, parantaa työvuoroergonomiaa sekä vähentää samalla tarvittavien työtuntien määrää.

- Meillä on Widget Brainin kanssa takana useita kumppanuusvuosia, joten tunnistimme syvemmän integraation edut yhdistäessämme Widget Brainin alaa mullistavan teknologian omaan ohjelmistoratkaisuumme. Tekoäly ja automaatio ovat tulevaisuuden yhdistelmä yrityksille, jotka haluavat tuottoa kattavasti koko työvoimanhallinnan prosessista. Kauppa nostaa tarjoamaamme uudelle tasolle, nopeuttaa tuotekehitystämme ja vahvistaa asemaamme markkinoiden parhaan tekoälypohjaisen työvoimanhallinnan ratkaisun tarjoajana, kommentoi Quinyxin toimitusjohtaja ja perustaja Erik Fjellborg.

- Myös Suomen Quinyxin maajohtaja Paulus Maasalo iloitsee tuoretta yritysostoa: ”Olemme työskennelleet Suomessa jo pitkään Widget Brainin kanssa ja meillä on yhteisiä asiakkaita, jotka ovat edelläkävijöitä omilla aloillaan. Tekoälyalgoritmeille on meidän asiakaskunnassamme vahva kysyntä – meillä on Suomessa jo noin 120 asiakasyritystä, joista osa on suuria, usean tuhannen työntekijän yrityksiä. Tämä yrityskauppa tulee olemaan erittäin positiivinen uutinen meidän nykyisille ja tuleville asiakkaille”.

- Olemme kehittäneet mainion tekoälytuotteen, joka auttaa asiakkaitamme luomaan parempia työvuorolistoja. Se vie automaation hyödyntämisen operatiivisessa päätöksenteossa aidosti uudelle tasolle. Olemme löytäneet Quinyxistä täydellisen kumppanin, jonka kanssa suhtaudumme yhtä intohimoisesti tavoitteeseen luoda parhaita mahdollisia työvuorolistoja niin työntekijöille kuin työnantajillekin, kertoo Widget Brainin toimitusjohtaja Joachim Arts.

Widget Brainin tekoälyvetoinen työvoiman optimointi auttaa yrityksiä tasapainottamaan liiketoiminnan eri tavoitteita täysin automatisoidun työvuorosuunnittelun prosessin avulla. Tämä auttaa säästämään merkittävästi niin ajankäytössä kuin kustannuksissakin, ja ratkaisu mahdollistaa työvuorojen älykkään automaattimiehityksen sekä joustavan työvuoroergonomian. Widget Brainin käytössä testatut tekoälyalgoritmit auttavat lisäksi työnantajia luomaan työntekijöiden toiveita vastaavat työvuorolistat, mikä parantaa työntekijöiden sitoutuneisuutta ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta.







Tietoa Quinyxistä

Quinyx on työvoimanhallinnan johtava ohjelmistokehittäjä, jonka teknologia yksinkertaistaa työvuorosuunnittelua, työaikaseurantaa, viestintää, tehtävienhallintaa, budjetointia ja ennustamista. Quinyxin ominaisuuksia hyödynnetään maailmanlaajuisesti jo yli 850 yrityksessä säännöstenmukaisuuden varmistamisessa, tehokkuuden parantamisessa, työvoimakustannusten vähentämisessä sekä työntekijöiden sitouttamisessa. Quinyxin teettämä kattava Vuorotyöläisten arki -työelämätutkimus noteerattiin laajasti myös Suomen mediassa kesällä ja syksyllä 2020.

Quinyxin asiakkaita ovat muun muassa Gigantti, Picnic, Barona Logistiikka, Fimlab ja Suomalainen kirjakauppa. Quinyxillä on toimipisteitä Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Saksassa, Norjassa, Tanskassa ja Hollannissa. Quinyxin ohjelmistoa käytetään lisäksi myös muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä Kiinan, Japanin ja Korean markkinoilla. Kansainvälisiin asiakkaisiin lukeutuvat esimerkiksi McDonald’s, Starbucks, Domino’s, Oatly, Maersk, London City Airport, Virgin Atlantic, Hilton, IHG, Rituals, Swarovski, Odeon Cinemas Group ja DHL.







Tietoa Widget Brainistä

Hollantilaislähtöinen Widget Brain on tekoälypohjaisen työvuorosuunnittelun automatisoinnin johtava ohjelmistotoimittaja. Yrityksen datavetoinen lähestymistapa tuottaa asiakkaille parempaa tietoa henkilöstö- ja työvoimasuunnittelusta sekä tehtävienhallinnasta. Vuorotyöhön perustuvilla aloilla toimivat yritykset voivat ratkaisujen avulla vähentää työvoimakustannuksiaan, lisätä myyntiään, säästää aikaa, luoda reiluja ja tasapuolisia työvuorolistoja sekä parantaa henkilöstön pysyvyyttä – huolehtien samalla työlainsäädännön noudattamisesta. Yhtiön ratkaisu johtaa yli 450 000 kuukausittaisen työvuorolistan laatimiseen.