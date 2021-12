Raahen Alko uudistuu

Raahen Alko on auki ennen remonttia lauantaihin 8. tammikuuta klo 16 saakka. Myymälä aukeaa uusittuna perjantaina 28. tammikuuta klo 9.

Avaamme myymälän väliaikaisessa tilassa tiistaina 11. tammikuuta klo 9 ja palvelemme siellä keskiviikkoon 26. tammikuuta saakka. Väliaikainen myymälä palvelee tutun henkilökunnan voimin. Valikoima on hieman pienempi kuin varsinaisessa Raahen myymälässä, sillä väistötila on kooltaan varsinaista myymälää pienempi.

”Uudistus selkeyttää ja raikastaa Raahen myymälän ilmettä. Tavoittelemme entistäkin vaivattomampaa asiointia, selkeitä esillepanoja sekä kiinnostavaa valikoimaa huomioiden myös eri sesongit. Olemme myös iloisia siitä, että voimme tarjota Raahen myymälän asiakkaillemme mahdollisuuden asioida väliaikaisessa myymälässä remontin ajan”, palvelujohtaja Kaija-Leena Kerkelä kertoo.

Monikanavaista palvelua verkossa ja mobiilissa

Uuden myymälän valikoimassa halutaan huomioida myös asiakkaiden toiveet mahdollisimman laajasti.

”Raahen myymälän valikoimaa suunnitellessamme kuuntelemme jatkossakin asiakastoiveita herkällä korvalla varmistaaksemme ajassa elävän valikoiman. Toiveita voi jättää helposti Alkotoiveen muodossa myös verkko-osoitteessa alkotoive.fi ja toki myös paikan päällä myymälässämme”, kertoo palvelupäällikkö Pekka Roimaa.

Alkon myymälät, alko.fi-verkkopalvelu, Alko-äppi sekä asiakaspalvelu palvelevat asiakkaita monikanavaisesti. Alko-äpin ja alko.fi-verkkopalvelun kautta koko 11 000 tuotteen valikoima on tilattavissa omaan lähi-Alkoon.

”Verkkokauppa-asiointi sopii monelle, koska verkosta voi tilata tuotteita rauhassa omaan tahtiin. Autamme myös mielellämme myymälässä verkkokauppatilauksen tekemisessä”, Roimaa sanoo.

Alko vähentää juomahävikkiään

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on juomahävikin vähentäminen. Vuonna 2020 juomahävikki oli 0,3 prosenttia myydyistä juomalitroista. Hävikkijuomista tuotetaan esimerkiksi biokaasua.

Alko pitää jatkossa myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Kuljetusten aikana tuotteiden etiketti voi revetä kulmasta tai hanapakkaus saada kolauksen. Tähän asti Alko on hävittänyt tuotteet, vaikka itse tuote on täysin moitteeton sisältä ja kunnossa nautittavaksi.

”Jatkossa meillä voi myymälöissä nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Uskomme, että nämäkin tuotteet löytävät ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja”, toteaa Kaija-Leena Kerkelä.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.