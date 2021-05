Raahen Haapajärven tekoaltaan patorakenteiden peruskorjaus vaikuttaa järven säännöstelyyn kesän 2021 aikana

Taanilan alikulkukäytävän rakentamistyöt käynnissä Ylivieskassa 10.5.2021 10:53:37 EEST | Tiedote

Kantatiellä 86 (Ouluntie) on käynnistynyt kevyen liikenteen alikulkusillan ja siihen liittyvien kevyen liikenteen väylien rakentamishanke. Kohde sijaitsee valtatien 27 ja kantatien 86 kiertoliittymästä noin 100 metriä Oulun suuntaan. Kantatielle 86 rakennetaan uuden sillan rakentamisen ajaksi kiertotie, joka on käytössä elokuulle 2021. Kiertotie avataan keskiviikkona 12.5. ja tien nopeusrajoitus on 40 km/h. Töiden on määrä valmistua vuoden 2021 lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana Peab Industri Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja puh. 0200 2100 Liikennetilanne-palvelu