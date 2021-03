Raasepori ei suo Attendolle toimintaedellytyksiä jatkaa Villa Pentbyssä

Raaseporin kaupunki ei halua vahvistaa yhteistyötä Villa Pentbyssä Attendon ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi Raasepori haluaa alentaa hoivavuorokaudesta Attendolle maksettavaa hoivapäivähintaa tilanteessa, jossa aluehallintovirasto edellyttää kuuden lisähenkilön palkkaamista vakituiseen työsuhteeseen Villa Pentbyhyn. Tämä pakottaa Attendon harkitsemaan hoivapalveluiden tuottamisen lopettamista Raaseporissa. Raaseporin omien hoivakotien kustannukset kunnalle ovat merkittävästi korkeammat ja henkilöstömitoitus pienempi.

Attendo tarjosi 18. maaliskuuta Raaseporille mahdollisuutta alkaa tuottaa hoivapalvelua Villa Pentbyn asukkaille yhdessä Attendon kanssa siten, että molemmilla olisi ollut vastuullaan oma kerros. Kaupunki ei ollut tähän yhteistyöhön halukas. Attendon ja Raaseporin aiempi sopimus päättyi jo viime syksynä, ja vaikeaksi osoittautuneet hintaneuvottelut ovat jatkuneet siitä asti. Attendo harkitsee hoivapalvelujen tuottamisen lopettamista Raaseporissa toimintaedellytysten muututtua hyvin vaikeiksi. Attendo on tänään tarjonnut Villa Pentbyn koko kiinteistöä kaupungille vuokrattavaksi, jolloin Raasepori pääsee itse tuottamaan hoivapalvelua asukkaille. Kunnan oman palveluntuotannon kustannukset ovat merkittävästi korkeammat kuin ostopalvelutuottajille maksettava korvaus.

Raasepori haluaa alentaa Attendolle maksettavaa korvausta viidellä eurolla per asukkaan hoivavuorokausi. Attendo ei ole halukas liittymään Raaseporissa tähän, kuntien ja ostopalvelutuottajien väliseen ns. C10-sopimukseen, sillä se ei tarjoa hoivapalvelun tuotannolle asukkaan kannalta kestäviä toimintaedellytyksiä. Aiempi, saati C10-tasoinen, korvaus ei ollut kestävällä tasolla edes ennen aluehallintoviraston 11.3. antaman valvontapäätöksen mukaista, erittäin kovaa henkilöstömitoitusta.

- Kuuden uuden, vakituisen hoitajan palkkaaminen kasvattaa henkilöstökuluja merkittävästi. Aiemmin mm. työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja vanhuspalvelulain muutos ovat kasvattaneet hoivan kustannuksia. Valtio edellyttää kuntia korvaamaan esimerkiksi lakimuutoksen aiheuttamat lisäkustannukset palveluntuottajille täysimääräisesti, mutta Raasepori on yksi niistä Suomen kunnista, jotka eivät ole nostaneet ostopalvelutuottajille maksettavaa hintaa, päin vastoin, sanoo Attendon aluejohtaja Simo Saaranen.

Länsi-Uudenmaan ns. C10-kuntien, johon myös Raasepori kuuluu, oman tuotannon hinta on noin 25 % kalliimpaa kuin ostopalvelutuottajille maksettava korvaus.

Suomessa on vuonna 2030 arviolta 40 % enemmän yli 85-vuotiaita. Heitä hoitamaan tarvitaan arviolta 30 000 uutta hoitajaa. Yhtälö on vaikea, ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan hyvää yhteistyötä kuntien ja yksityisten palveluntuottajien, kuten järjestöjen ja yritysten kesken. Kunnilla on vastuu korvata kustannukset tasolla, jolla ostopalvelutuottajat voivat toimia kestävästi.

