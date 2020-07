Raastuvankatu 19 kohdalla pieniä muutoksia liikennejärjestelyissä

Osoitteessa Raastuvankatu 19 Rewell Centerin kohdalla on käynnissä julkisivuremontti ajalla 3.8. – 6.9.2020. Tuona aikana kohteessa on nosturi, ja siksi kyseinen katuosuus on normaalia ahtaampi.

Myös Rewell Centerin puoleinen jalkakäytävä on osittain poissa käytöstä. – Katuosuutta ei suljeta kokonaan, mutta se on hieman ahtaampi kuin tavallisesti ja vaatii liikenteessä olevilta erityistä varovaisuutta, kertoo liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka. Nosturi siirretään pois viikonloppujen ajaksi.

