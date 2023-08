Radio 957 soittaa kolme päivää pelkkää Popedaa

Bauer Media on mukana kapinassa eriarvoisuutta vastaan 28.4.2023 11:30:01 EEST | Tiedote

Kaupallisen radion markkinajohtaja ja audiobisneksen suunnannäyttäjä Bauer Media on solminut yhteistyösopimuksen Suomen suurimman ja vaikuttavimman ihmisoikeusjärjestön, Helsinki Priden kanssa. Sopimuksen myötä Bauer Media on yksi Helsinki Priden tämän vuoden pääyhteistyökumppaneista. Kyseessä on läpi vuoden jatkuva yhteistyö.