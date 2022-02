RadioGaalan yleisöäänestys käynnistyi tänään: kuka on suomalaisten radiojuontajasuosikki ja mikä ohjelma sulattaa kansan sydämen?

Radioalan vuosittain järjestettävä kansanäänestys osoitteessa www.radiogaala.fi on äänimäärissä Suomen suosituin yleisöäänestys. Vuoden 2021 äänestyksessä annettiin ennätykselliset 127 000 ääntä. Ääniä odotetaan runsaasti myös tälle vuodelle, sillä radio on säilyttänyt vahvasti suosionsa kansan parissa mediakirjon edelleen pirstoutuessa ja koronan muuttaessa käyttötottumuksia. Yhden vuorokauden aikana kaupallinen radio tavoittaa lähes 50 % suomalaisista ja viikoittain tavoittavuus nousee 70 prosenttiin eli 3,5 miljoonaan yli 9-vuotiaaseen.

RadioGaalan äänestyksen perusteella palkitaan voittajat sekä valtakunnallisissa että paikallisissa kategorioissa. Paikallisradion ystävien kannattaa siis muistaa liputtaa paikallisia suosikkejaan.

”Vaikka radio- ja audioala muuttuvat ja kehittyvät koko ajan, ovat radiojuontajat ja -ohjelmat aina koko radiotoimialan selkäranka. He ovat olemassa kuulijoitaan varten, ja juuri siitä syystä äänestäminen on tärkeää”, muistuttaa RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller ja jatkaa: ”Pärjäävätkö tänä vuonna vanhat suosikit vai tuleeko listan kärkeen uutta verta, sen päättävät kuulijat. Audio- ja media-alan muutoksista ja pitkittyneestä koronatilanteesta huolimatta radio on säilyttänyt vahvan aseman suomalaisten sydämissä ja tämänkin vuoden äänestyksestä tulee varmasti kutkuttavan jännittävä.”

RadioGaalan yleisöäänestyksen voittajat sekä radiotoimialan RadioAwards-palkinnot jaetaan RadioGaala-tapahtumassa 25.3.2022.

Tietoa RadioMediasta:

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,5 miljoonaa suomalaista.

www.radiomedia.fi