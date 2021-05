Radioille: Mentalisti Suvi Savolainen tarjolla suoraan lähetykseen

Jaa

Suvi Savolainen on pitkän linjan intuitio- ja vahvuuskouluttaja. Hän haastoi itsensä tekemään: ”100 Haaste” -vahvuuskartoitusprojektin, jossa hän selvittää sadan ihmisen vahvuudet.

Tässä linkki jo tehtyihin kartoituksiin:

https://youtube.com/playlist?list=PL0uWzi-oR3lpSccBzu0SQtETIASdU3FGk

Tarjolla livenä

Nyt Savolainen tarjoutuu tulemaan radioihin vieraaksi (veloituksetta) tekemään kuuntelijoille suorassa lähetyksessä vahvuuskartoituksia.

- Vahvuuskartoituksessa on tarkoitus nostaa esiin ihmisten syvempiä vahvuuksia, jotka eivät usein ole sellaisia, joita kirjoitamme vaikkapa CV:n. Vahvuudet eivät monestikaan ole taitoja, joita olemme opiskelleet koulun penkeillä. Näitä syvempiä vahvuuksia opitaan elämällä. Oman elämämme tapahtumat määrittävät mihin suuntaan persoonamme muokkautuu, ja millaisia vahvuuksia opimme. Esimerkiksi jalous, kyky nähdä kokonaisuuksia tai olla hyvä tunneilmapiirin ylläpitäjä – nämä kaikki ovat vahvuuksia, selvittää intuitio- ja vahvuuskouluttaja Suvi Savolainen.

Savolainen lisää, että osa vahvuuksista on synnynnäisiä, siis persoonallisuusominaisuuksia.

Jos vahvuudet opitaan pikkuhiljaa elämän varrella, niistä voi tulla itsestään selvyyksiä, eikä niitä silloin aina muisteta arvostaa tai hyödyntää.

- Jos näin on päässyt käymään, vahvuudet olisi hyvä ”päivittää”. On hyödyllistä tietää minkälaisia vahvuuksia on juuri tällä hetkellä käytössä. Muuten ne ovat käyttämättömiä vahvuuksia. Ihmiset tuppaavat unohtamaan, että jokaisessa ihmisessä on runsaasti erilaisia vahvuuksia, summaa Savolainen.

Intuition ammattilaisella, mentalistilla, on kyky nähdä ihmisten vahvuuksia, kurkistaa ns. pinnan alle. Suorassa radio-ohjelmassa Suvi tekee pikaisen vahvuuskartoituksen kustakin soittajasta pelkän puhelinyhteyden perusteella, ilman taustatietoja.

Suorassa lähetyksessä Savolainen lupaa laittaa itsensä peliin 110 prosenttisesti.

Ohjelman voi tehdä myös ruotsin ja/tai englanninikielellä.