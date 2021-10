Radisson Blu Oulu valittiin Suomen parhaaksi kaupunkihotelliksi – ”Vuosien työ on palkittu”

World Luxury Hotel Awards -palkintoja on jaettu vuodesta 2006, ja voittajat valitaan matkailijoiden ja alan toimijoiden äänestyksen perusteella. Verkossa tapahtuvan julkisen äänestyksen todettiin ”osoittavan todellista tunnustusta, joka kuvastaa henkilökunnan kovaa työtä ja omistautumista”. Tämän vuoden palkintojen voittajat julkistettiin 9.10.2021 pidetyssä gaalassa.

Radisson Blu Oulu suljettiin vuonna 2019 noin vuodeksi, jona aikana se uudistettiin täysin. Uudistuksen jälkeen sama henkilökunta jatkoi palvelua, joka asiakastyytyväisyydellä mitattuna on ollut jo vuosia Oulun ja Suomen Radisson Blu -ketjun parasta. Hotelli on ollut asiakastyytyväisyyden kärkipäässä myös koko Pohjoismaiden hotellien vertailussa.

– Jo avauksen jälkeen sanoin, että henkilökunta sai nyt arvoisensa puitteet. Henkilöstömme on tehnyt loistavaa työtä vuodesta toiseen. Uudistuksen myötä hotelli ja asiakaspalvelu puhuvat nyt samaa kieltä. Tämä yhdistelmä oli myös palkintogaalassa voittava, hotellinjohtaja Tarja Karvola iloitsee.

Uudistuksen jälkeinen vuosi on myös Oulussa ollut koronapandemian vuoksi vaiherikas ja vaikeasti ennustettava, mutta myynti on käynyt kuitenkin kohtalaisesti. Niinpä hotellia ei ole tarvinnut kokonaan sulkea kertaakaan. Kesällä kysyntä suorastaan räjähti, ja niinpä myös Radisson Blu Oulu teki kaikkien aikojen parhaan heinäkuun myynnin. Syksyn tullen myynti on pysytellyt korkealla ja hotelli ollut jopa täyteen varattu niin huoneiden kuin kokoustilojen osalta.

– Myynti käy todella hyvin ja esimerkiksi pikkujoulukausi alkaa olla jo täyteen varattu. Isoja tilaisuuksia järjestetään poikkeuksellisesti viikonloppujen lisäksi myös arkipäivinä, ja varauksia on ihan lähellä joulua, jolloin pikkujoulukausi on aiemmin jo hiljennyt.

Radisson Blu Oulu lyhyesti: