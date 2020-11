Radisson Blu Royal valittiin Suomen parhaaksi bisneshotelliksi – ”Täällä asiakkaat kohdataan silmien tasolta”

Radisson Blu Royal Hotel Helsingin Kampissa on valittu Suomen johtavaksi bisneshotelliksi World Travel Awards -äänestyksessä. Menestystä selittää hotellin pohjoismainen palvelukulttuuri ja tinkimätön asenne. Poikkeusaikaan Radisson Blu Hotel on sopeutunut panostamalla esimerkiksi hybridikokouksiin.

Suomen johtavan bisneshotellin tittelistä vuonna 2020 kilpaili yhteensä yhdeksän hotellia, ja äänestyksen voitti Helsingin Radisson Blu Royal Hotel. World Travel Awards -palkintoja on jaettu maailmanlaajuisesti jo 27 vuotta, ja voittajien joukossa ovat edustettuina maailman parhaat hotellit. Kaikki Euroopan World Travel Awards -palkintojen voittajat julkistettiin 2.11.2020.

Radisson Blu Royal Hotel oli keväällä tilapäisesti suljettuna. Uudelleenavautumisen jälkeen hotelli on arvioitu palvelutasoltaan Radisson Blu -hotellien sisäisessä mittauksessa neljänneksi 337 hotellista koko maailmassa. Hotellinjohtajan mukaan menestystä selittää pohjoismainen asenne.

”Radisson Blu Royal on pohjoismainen hotelli ytimiin asti. Täällä vieraat kohdataan silmien tasolta, ei alhaalta päin. Meidän tehtävämme on huomata vieraiden toiveet ja toteuttaa ne tinkimättä yksityiskohdista. Henkilökunta ei odota käskyjä vaan kyse on kokemuksen tuomasta taidosta ja ammattiylpeydestä. Riittävän hyvä ei ole tarpeeksi, kun halutaan tavoitella parasta”, Esko Rebstock kertoo.

Pohjoismaisuus näkyy myös Vertti Kiven suunnitteleman sisustuksen ajattomassa tyylissä ja design-kalusteissa. Huoneiden rauhallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Hilding Andersin valmistamat sängyt pedataan Joutsenen peitteillä ja tyynyillä.

Berliinissä kasvanut Rebstock on kartuttanut osaamistaan Saksassa, Hollannissa ja Sveitsissä kansainvälisissä luksusketjuissa kuten Kempinski ja Okura. Hotelliuransa Rebstock aloitti aulapoikana Berliinin legendaarisessa Adlon-hotellissa.

”Toimin Bonon autonkuljettajana ja kohtasin Dalai Laman ja kaikki Euroopan kuninkaalliset. Olin myös ovimiehenä, kun laulaja Michael Jackson esitteli vauvaansa huoneensa ikkunasta”, kertoo Rebstock.

Hybridikokoukset yritysasiakkaille

Yritysvieraiden turvallisuuden takaamiseksi tapahtumatalona tunnettu Radisson Blu Royal panostaa nyt esimerkiksi hybridikokouksiin.

”Hybridikokouksissa osa tulee paikalle hotelliin ja osa liittyy mukaan etänä. Hotellin sisällä järjestämme osallistujille useita eri tiloja turvaväleillä ja livestriimauksen kaikille osallistujille. Monet eivät tässä tilanteessa halua seurustella yleisessä ruokailutilassa, joten järjestämme heille gaalaillalliset tai cocktail-tilaisuudet suoraan kokoustiloihin. Me joustamme aina asiakkaiden toiveiden mukaan”, kertoo Rebstock.

S-ryhmään kuuluva Sokotel operoi Suomessa yhteensä seitsemää Radisson Blu -hotellia ja 14 Sokos Hotellia pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa

Lisätietoa World Travel Awards -palkinnosta: https://www.worldtravelawards.com/about

Radisson Blu Royal Hotel lyhyesti:

Avattu vuonna 1991, täysin uudistettu vuosina 2018-2019.

261 huonetta, joista yhteensä 8 sviittiä.

Yksityistilaisuuksiin sopiva 184m2 huippusviitti ”The Suite”

13 kokoustilaa jopa 400 hengelle, mukaanlukien ”Royal Ballroom” -juhlatila.

Radisson Hotel Groupiin kuuluu yli 1400 hotellia ympäri maailman. Suomessa Radisson Blu Hotelleja operoi S-ryhmä.

Tutustu asiakasomistajan etuihin Suomen Radisson Blu Hotelleissa.