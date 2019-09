Ragnar Kjartanssonin näyttelyn The Visitors esittely medialle Kiasmassa keskiviikkona 9. lokakuuta klo 11.

Tervetuloa Ragnar Kjartanssonin näyttelyn The Visitors tiedotustilaisuuteen Kiasman viidenteen kerrokseen keskiviikkona 9. syyskuuta klo 11. (ilmoittautuminen paivi.oja@kiasma.fi)

Syksyn suurteos on islantilaisen Ragnar Kjartanssonin installaatio The Visitors. Se on luovuuden, yhteisöllisyyden ja ystävyyden ylistys. Teos muuttaa koko näyttelytilan koskettavaksi musiikilliseksi kokonaiselämykseksi.

The Visitors (2012) koostuu yhdeksästä videoprojisoinnista, joissa taiteilija ystävineen laulaa ja soittaa vanhassa amerikkalaisessa kartanossa. Sävellyksen on tehnyt Kjartansson yhdessä Davíð Þór Jónssonin kanssa. Musiikin tekeminen yhdessä oli Kjartanssonille teoksen lähtökohta. Yksittäiset videot ovat muotokuvia taiteilijan hyvistä ystävistä, mutta samalla teos käsittelee taiteilijan avioeroa ja yhden elämänvaiheen loppua. Teoksen lopussa muusikot astuvat ulos talosta ja kulkevat vihreälle niitylle yhdessä talon todellisten asukkaiden kanssa.

Ragnar Kjartansson

The Visitors

11.10.2019-2.2.2020

