Rahapelaamisen ikärajavalvonnassa parannettavaa Vaasassa

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tekivät huhtikuussa 2018 Pakka-toimintamalliin liittyviä rahapelaamisen ostokokeita 32 vaasalaisessa kohteessa. Vain kahdessa kohteessa myyjä kysyi henkilötodistusta ja kieltäytyi myymästä tai esti pelaamisen.

’’Kello on vähän yli kaksi, kun astelen jännittyneenä huoltoaseman tiloihin. Samaan aikaan joukko yläkouluikäisiä tyttöjä tulee ostamaan karkkia ja limsaa. Kuulen heidän puheistaan, että koulupäivä on juuri päättynyt. Soluttaudun heidän porukkaansa, ja ostan samanlaisen karkkipatukan mitä hekin näyttävät ostavan. Avaan karkkipatukkani ja jään hetkeksi seisomaan tyttöjen viereen, ihan pelikoneiden äärelle. Siirryn pelikoneen eteen ja pujotan pari kolikkoa pelikoneeseen. Kassalla olevat henkilöt jatkavat toimiaan tavallisesti, he eivät edes vilkaise minua. Voittoa, ei voittoa, voittoa, ei voittoa. Tätä jatkuu hetken aikaa ja tytötkin lähtevät jo muualle. Niin lähden minäkin.’’ Näin kuvaa vaasalaisopiskelija rahapelaamisen ostokoetilannetta.

– Ostokokeiden avulla pyritään selvittämään, kuinka helposti nuorelta näyttävä henkilö pystyy pelaamaan rahapeliautomaatilla tai ostamaan raha-arpoja joutumatta todistamaan henkilöllisyyttään, kertoo ehkäisevän päihdetyön toiminnanohjaaja Merja Huttunen-Metsi.

Rahapelaamisen ikäraja on Suomessa 18 vuotta. Henkilötodistus suositellaan tarkistettavan kaikilta alle 23-vuotiailta näyttäviltä. Koehenkilöt olivat tätä nuorempia täysikäisiä.

Vain kahdesti kysyttiin ikää raha-arvan ostossa, pelatessa rahapelejä ei kertaakaan

Henkilötodistuksen kysyminen ja sen puuttuminen johtivat näissä kahdessa tapauksessa nimenomaan raha-arvan myynnistä kieltäytymiseen. Pelikoneella pelaamiseen ei puututtu kertaakaan.

”Papereiden kysymistä odotti joka tilanteessa ja olikin outoa, ettei sitä tapahtunutkaan useammin kuin kahdesti,” luonnehtivat koehenkilöt ja ilmaisivat huolensa Vaasan liikkeiden tuloksesta.

– Kukin kokeessa mukana ollut kohde sai oman tuloksen käyttöönsä voidakseen kehittää toimintansa vastuullisuutta, kertoo ostokokeita koordinoinut Huttunen-Metsi.

Vastuu aikuisilla

– Aikuisilla on vastuu peliongelmien ehkäisyssä, korostaa Huttunen-Metsi. – Lasten ja nuorten aivot ovat kehitysvaiheessa, jolloin riski erilaisten riippuvuuksien kehittymiseen on suurempi. Nuoren elämän erilaiset kriisit, kuten kiusaaminen, yksinäisyys tai päihteiden käyttö, saattavat lisätä pelaamista, Huttunen-Metsi jatkaa.