Rahapeliongelmia pitää ehkäistä myös työpaikoilla

Päihdeneuvontaan tulevien avunpyyntöjen määrä lähes tuplaantunut 21.12.2020 07:40:00 EET | Tiedote

EHYT ry:n Päihdeneuvontaan soittavien määrä on lähes tuplaantunut kuluneena vuonna verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Vastattujen puheluiden määrä on noussut 30 %, mutta soittoyritysten määrä on noussut vuoden aikana 40 %.