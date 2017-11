Rahapeliongelmien ehkäisemiseksi tehdään paljon työtä

THL on julkaissut 8.11. selvityksen rahapelihaittojen vähentämiseksi. Rahapelaaminen aiheuttaa kaikkialla ongelmia ja sen vuoksi rahapelaamista säädellään voimakkaasti myös Suomessa. Veikkaus pyrkii jatkuvasti yhdessä viranomaisten kanssa järjestämään rahapelaamisen niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän pelihaittoja.

- Teemme Veikkauksessa jatkuvasti paljon työtä rahapeliongelmien ehkäisemiseksi: kaikki alaikäisten pelaaminen pyritään estämään, kaikkiin uusiin peli-ideoihin tehdään vastuullisuusarvio, pelien säännöt, ominaisuudet ja voittamisen mahdollisuudet kerrotaan pelaajille avoimesti ja oikein. Emme koskaan maksa bonuksia pelaamisesta, sanoo Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski.

Selvityksen mukaan tehokkaimpia keinoja pelihaittojen vähentämisessä ovat pakollinen tunnistautuminen, pelaajan itse asettamat pelirajat ja pelaajan itselle hakema pelikielto.

Pelaaminen ja sitä myötä myös haitat ovat siirtymässä verkkopelaamiseen. Pakollinen tunnistautuminen on käytössä Veikkauksen verkkopelaamisessa ja pelaajan on pakko asettaa erityisiä haittoja aiheuttavissa peleissä omat pelirajansa.

- Suomen ominaispiirre ovat hajasijoitetut automaatit. Toistaiseksi automaateissa pelataan pääosin tunnistautumattomasti. Veikkauksessa on ollut vuodesta 2016 alkaen määrätietoinen ohjelma tunnistautuvan pelaamisen lisäämiseksi. Nyt jo noin 14 000 automaatissa on mahdollisuus tunnistautumiseen. Tunnistautuminen antaa entistä parempia työkaluja vastuullisen rahapelaamiseen. On selvää, että lähivuosina tunnistautuminen on edellytyksenä pelaamiselle hajasijoitetuissa automaateissa, Nummikoski sanoo.