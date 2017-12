Rahapelionnea Raisiossa joulun aikaan: peliautomaatista liki 54 000 euron voitto ja nettikasinolta 59 500 euron voitto

Jackpot-päävoitot tulivat Alkemia- ja Mökkielämää-peleistä.

Raisiolaisia lykästi joulun aikaan Veikkauksen automaattipeleissä oikein tuplasti.

Aatonaattona lauantaina 23.12. raisiolaisessa kauppakeskus Myllyn Pelaamo-pelisalissa asiakas voitti peliautomaatista 53 693 euron jackpotin. Voitto tuli 2 euron panoksella Alkemia-nimisestä pelistä.

Joulupäivänä 25.12. puolestaan raisiolainen nettipelaaja nappasi Veikkauksen nettikasinon Mökkielämää-pelistä 59 521, 44 euron suuruisen jackpot-päävoiton 5 euron panoksella.

Molemmissa peleissä jackpot-voitto on kasvava.

Alkemia-pelin jackpot eli suurvoitto laukeaa, kun pelaaja saa kahden euron panoksella pelatessa arvontakiekoille yhteensä kahdeksan Komeetta-kuviota. Jackpot lähtee kasvamaan 10 000 eurosta, ja se voi kasvaa suurimmillaan 100 000 euroon. Suurvoitto on kaikille pelisalien Alkemia-peleille yhteinen.

Nettikasinon Mökkielämää-peliin on liitetty usean pelin yhteinen kasvava RAY Jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelikierroksella panoksesta ja kuvioyhdistelmästä riippumatta. RAY Jackpotissa on kolme voittotasoa, ja korkein taso on aina vähintään 25 000 euroa.

Voittaminen Veikkauksen automaattipeleissä perustuu yksinomaan sattumaan.