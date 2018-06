Rahastoista lunastettiin yli 500 miljoonaa euroa toukokuussa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa nettomääräisesti yhteensä 537 miljoonaa euroa. Positiivisen markkinakehityksen seurauksena rahastojen arvo kuitenkin kasvoi yli miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 116,8 miljardia euroa.

Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, jotka menettivät yhteensä yli miljardi euroa pääomia. Lyhyen koron rahastot puolestaan keräsivät 357 miljoonaa euroa. Tämä heijastaa osittain sitä, että osakerahastoista on siirretty varoja käteiskassoihin odottamaan epävarmuuden hälvenemistä. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 103 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät toukokuu 2017 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.5.2018 Osakerahastot -1 009 -355 44 472 Yhdistelmärahastot 6 172 22 761 Pitkän koron rahastot 103 -310 30 798 Lyhyen koron rahastot 357 246 14 290 Vaihtoehtoiset rahastot 5 235 4 468 YHTEENSÄ -537 -12 116 790

Poliittiset riskit nousivat jälleen toukokuussa otsikoihin, kun Italian ogelmat hallituksen muodostamisessa nostivat esiin eurokriisin leimahtamisen mahdollisuuden. Populistihallitus saatiin vihdoin muodostettua, mutta se tietänee lisää poliittisia yllätyksiä tulevaisuudessa. Markkinat reagoivat Italian tilanteeseen voimakkaasti ja Italian valtionlainojen korot nousivat jyrkästi; Italian valtion kahden vuoden lainan korko nousi yhden päivän aikana lähes 190 korkopistettä.



Myös kauppasotahuolet nostivat päätään, kun Yhdysvallat vahvisti jo aikaisemmin ilmoittamiensa alumiinin ja teräksen tuontitullien asettamisen myös EU:lle, Kanadalle ja Meksikolle. Pahimmat pelot kauppasodan syttymisestä eivät kuitenkaan ole realisoituneet, ja jatkuviin uhitteluihin on jo jonkin verran turruttu.



Osakekurssien kehitys oli toukokuussa kaksijakoista. Yhdysvalloissa kurssit olivat hyvän tuloskauden siivittäminä nousussa, mutta Eurooppaa painoi loppukuusta Italian tilanteen lisäksi odotuksia heikommat ostopäällikköindeksit.



”Italian tilanne on muistutus siitä, että pinnan alla kytee eurokriisin mahdollinen uusinta. Italiassa saatiin kuitenkin viime viikolla huomata, että markkinoiden palaute finanssipolitiikan höllentämiseen on välitön ja ankara. Suuren velkamäärän takia Italian valtiolla ei ole varaa korkojen nousuun, oli vallassa kuka tahansa”, summaa johtava asiantuntija Elina Salminen Finanssiala ry:stä.



Kaikki osakerahastoluokat menettivät pääomia toukokuussa. Eniten varoja lunastettiin globaalisti sijoittavasta rahastoluokasta, lähes puoli miljardia euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Japaniin sijoittavat osakerahastot 13,5 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,0). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät toukokuu 2017 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.5.2018 Tuotto 12 kk (ka.) Suomi -155 -299 5 574 4,9 % Pohjoismaat -34 -203 4 370 -1,7 % Eurooppa -107 -533 7 417 1,6 % Pohjois-Amerikka -161 376 6 043 8,4 % Japani -12 106 1 229 13,5 % Tyynenmeren alue -1 19 401 8,6 % Kehittyvät markkinat -25 -33 6 827 4,5 % Maailma -485 250 11 260 6,1 % Toimialarahastot -29 -38 1 351 6,9 % YHTEENSÄ -1 009 -355 44 472

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyville markkinoille, yhteensä 104 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 0,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahasoluokka on tarjonnut parhaan vuosituoton jo 12 kuukauden ajan. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 1,1).

milj. EUR Nettomerkinnät toukokuu 2018 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.5.2018 Tuotto 12 kk (ka.) Valtioriski EUR 69 -26 5 899 0,2 % Luokitellut yrityslainat EUR -44 -212 10 610 0,3 % Korkeariskiset yrityslainat EUR -75 -383 2 381 0,7 % Valtioriski maailma 0 1 158 -3,5 % Luokitellut yrityslainat maailma 51 308 5 742 -1,6 % Korkeariskiset yrityslainat maailma -1 -147 2 457 -1,0 % Kehittyvät markkinat 104 150 3 552 -2,0 % YHTEENSÄ 103 -310 30 798

Rahastoraportti, toukokuu 2018

Markkinakatsaus, toukokuu 2018

Noin 28 prosentilla, eli 1,2 miljoonalla 15–79 -vuotiaista suomalaisista, on rahastosijoituksia. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli toukokuun lopulla yhteensä 473 kpl.