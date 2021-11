Rahastopääoma kääntyi taas kasvuun – lokakuussa uusia sijoituksia 196 miljoonaa euroa

FA:n Kauppi: Komission esitys pankkien vakavaraisuutta sääntelevästä Basel III:sta jää puolitiehen 27.10.2021 13:58:40 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on julkistanut tänään 27.10.2021 esityksensä siitä, miten lopulliset Basel III -pankkisääntelystandardit toimeenpannaan EU:ssa. Finanssiala ry (FA) on pettynyt komission esitykseen ja katsoo, että se ei ota riittävällä tavalla huomioon EU-maiden tarpeita. Asia on syytä korjata, kun esityksiä jatkossa käsitellään eri EU-pöydissä.