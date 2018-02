Rahoitusalan sopijaosapuolista kaikki eivät hyväksyneet aiemmin tällä viikolla valtakunnansovittelijan antamaa sovintoehdotusta. Sovintoehdotus kaatui pääasiallisesti viikonlopputyöhön liittyviin kysymyksiin. Ylemmät Toimihenkilöt YTN olisi ollut valmis hyväksymään esityksen.

- On harmillista, ettei vakavista ja pitkäaikaisista yrityksistä huolimatta sovintoa syntynyt. Ymmärrämme kuitenkin niitä osapuolia, jotka eivät olleet sovintoehdotusta valmiita hyväksymään, sanoo puheenjohtaja Teemu Hankamäki. - Sovittelun tulos on aina kompromissi ja tässä tapauksessa yhteisymmärrykseen ei päästy viikonlopputöistä koskevista pelisäännöistä, Hankamäki jatkaa.



- Viikonlopputyöstä olisi ratkaisun myötä sovittu ensisijaisesti paikallisesti, kuten myös jaksotyöstä, mikä oli meille tärkeää, varapuheenjohtaja Riku Salokannel kertoo. - Nyt pohdimme, millä eväillä neuvottelupöytään voitaisiin palata, summaa Salokannel.



- Tosiasia on, että rahoitusala jää edelleen ilman työehtosopimusta, toteaa Hankamäki. - Se tarkoittaa myös sitä, ettei myöskään työnantajan tahto toteuttaa viikonlopputyötä direktiolla etene. Kaikilla osapuolilla on nyt harkinnan paikka, millä askelmerkeillä jatketaan, Hankamäki pohtii.



Uusia neuvotteluaikoja ei ole sovittu. Myös alalle joulukuussa asetettu ylityökielto on edelleen voimassa. Alan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017.



Lisätietoja:

Teemu Hankamäki, puheenjohtaja

p. 040 709 6681



Riku Salokannel, varapuheenjohtaja

p. 040 724 9566