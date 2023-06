Rahoitusta haettavana miljoonapotti Hämeen maaseudun kehittämiseen

Rahoitusta voi hakea ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-ryhmältä. ELY-keskuksella on tälle vuodelle käytettävissä hanke- ja yritystukiin yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa, ja Hämeen alueen neljältä Leader-ryhmältä on rahaa haettavana yhteensä lähes 1,6 miljoonaa euroa.

”Mahdollisuudet hyödyntää rahoitusta ja sitä kautta kehittää Hämeen maaseutua sekä parantaa alueen elin- ja vetovoimaa ovat laajat. Tarjolla on erinomainen tilaisuus tehdä maaseudusta entistä parempi paikka elää, asua ja yrittää”, toteaa kehittämispäällikkö Timo Kukkonen Hämeen ELY-keskuksesta.

Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä joukko erilaisia hanketukia. Lisää hanketukimuotoja avataan syksyn mittaan. Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset, ja tukea voi saada esimerkiksi yritystoiminnan käynnistämiseen tai investointeihin. Hanketuissa näkyvät esimerkiksi ympäristö- ja ilmasto, ja tukea voivat hakea vaikkapa yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Hanketuissa on paljon mahdollisuuksia kehittää monipuolisesti elinkeinoja – muun muassa elintarvikealaa, biotaloutta ja matkailua sekä saada tukea esimerkiksi laajakaistarakentamiseen.

”ELY-keskuksesta tuettujen kohteiden skaala on ollut laaja aiemmilla kausilla. Aiemmin on tuettu muun muassa matkailupalveluja, maatilojen osaamista, elintarvikeyritysten kilpailukykyä, luontoreitistöjen infran parantamista sekä maaseudulla toimivien yritysten investointeja. Nyt vain hyviä hakemuksia tulemaan!”, kannustaa kehittämispäällikkö Kukkonen.

Hämeen alueella rahoituksen parissa toimivat tahoillaan Hämeen ELY-keskus sekä alueen neljä Leader-ryhmää – Päijät-Hämeessä toimiva Päijänne-Leader ry ja Kanta-Hämeessä LounaPlussa ry, Linnaseutu ry ja Eteläisen maaseudun osaajat ry. Leader-ryhmissä on kyse maaseudun kehittämisyhdistyksistä. Leader-ryhmät voivat myöntää rahoitusta sekä yhteisöllisiin hanketukiin että hyvinkin monenlaisiin yritysten kehittämistukiin ja investointeihin.

”Leader-toiminnan ytimessä on ajatus, että paikallisilla ihmisillä on itsellään paras tieto, mihin suuntaan omaa kotiseutua olisi viisasta kehittää. Kehittämisrahoitusta voi käyttää todella moneen, mikä on hieno asia, koska tarpeitakin on monia”, toteaa Linnaseutu ry:n toiminnanjohtaja Jussi Pakari.

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista. Tukien hakeminen tapahtuu Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

”Jos mieleen tulee potentiaalinen idea, kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä joko meihin Leader-ryhmissä tai alueen ELY-keskukseen. Me autamme eteenpäin. Kiteytetysti Leader-työkin on neuvontaa, rahoitusta ja toimintaa paikkakunnan parhaaksi”, tiivistää Leader-toiminnanjohtaja Pakari.