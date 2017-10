Rahoitusta kansainvälistymiseen - Suomalainen OGOship käynnistää kansainvälisen kasvun ja vauhdittaa kotimaisten verkkokauppojen kasvua kansainvälisille markkinoille

Lehdistötiedote 17.10.2017, klo 08:15. Suomalainen verkkokaupan logistiikkapalveluyritys on tehnyt rahoituskierroksen kasvunsa kiihdyttämisen tueksi. Rahoittajiksi lähtivät Suomen bisnesenkelien (FiBAN) jäsentenmuodostama sijoittasyndikaatti ja Tekes. Rahoituksen myötä yritys suuntaa palvelemaan Eurooppalaisia verkkokauppoja sekä rakentaa entistä kattavampaa palvelua tukemaan Suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymistä.

NettiVarastosta tuli OGOship

Suomessa NettiVarasto-brändillä toimiva kokonaisvaltainen logistiikkaratkaisu on saanut vierelleen kansainvälisen OGOship -nimen. OGOshipilla on innovatiivista osaamista sekä logistiikan palvelukokonaisuus, johon liittyy merkittävä markkinapotentiaali kasvavassa verkkokauppamarkkinassa. OGOship keskittyy palvelemaan asiakkaitaan monipuolisesti tukien verkkokauppojen kansainvälistä kasvua, riippumatta lähetysten volyymistä.

Verkossa tapahtuva kauppa kasvaa Suomessa ja maailmalla

Viime vuonna Euroopassa käytiin verkkokauppaa 530 miljardilla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 15 prosenttia. Kuluvalle vuodelle verkkokaupan liikevaihdon ennustetaan nousevan noin 602 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa lähes 14 prosentin vuotuista kasvuvauhtia. Näin kertoo heinäkuussa julkaistu The European Ecommerce Report 2017 -raportti.

Logistiikan ulkoistaminen on tähän asti ollut vain suurten verkkokauppojen saatavilla. Logistiikan toimintojen ulkoistaminen on perinteisesti hankalaa ja aloittaminen vaivalloista. Ulkoistamisen tuomista hyödyistä ovat voineet hyötyä vain suuremmat toimijat. Kuitenkin suurin osa Suomessakin toimivasta 8000 verkkokaupasta on pieniä, samoin kuin Euroopan 500.000 verkkokaupasta.

Pienten verkkokauppojen kansainvälisen kaupan esteet liittyvät logistiikkaosaamiseen

Verkkokauppaa ei pitäisi joutua rajoittamaan maiden rajojen mukaan, mutta kansainväliset toimitukset ovat kaupan este monelle pienelle ja keskisuurelle verkkokaupalle. Suurimpina haasteina kansainvälisen kaupan kasvulle ovat: toimituskulut pienillä tavaramäärillä, kansainväliset palautukset, kiristynyt hintakilpailu sekä ulkomaisten asiakkaiden tavoittaminen.

OGOship nostaa pienet ja suuret verkkokaupat kilpailemaan suurten verkkokauppojen rinnalla hoitamalla tavaravirrat ja varastonhallinnan

OGOship on tehnyt logistiikan ja varastoinnin ulkoistamisesta helppoa ja mahdollistaa sen kaikenkokoisille verkkokaupoille Suomessa ja Euroopassa. OGOship tarjoaa asiakkailleen automaattiset lähetykset ympäri maailman globaalien logistiikkasopimusten avulla. Valmiiksi neuvoteltujen volyymisopimusten avulla verkkokauppa pystyy toimittamaan kustannustehokkaasti ympäri maailman.

OGOshipin varastonohjausjärjestelmä on integroitavissa yleisimpiin verkkokauppoihin veloituksetta. Palvelun käynnistäminen on riskitöntä, nopeaa ja helppoa. Ainutlaatuiseen palvelukokonaisuuteen kuuluvat myös lisäarvopalvelut, jotka ovat itsessään monelle pienemmälle toimijalle tapa tehdä liiketoimintaa ison verkkokaupan tapaan. Lisäarvopalveluita ovat mm. 3D-tuotekuvaukset, edistyneet varaston raportoinnit, luksus-paketoinnit, kiireelliset lähetykset, erilaiset mainosprintit lähetyksiin, ekologinen kierrätyspaketti sekä mahdollisuus päästä osaksi laajaa verkkokauppojen tuoteverkostoa.

Aiheesta lisää



http://nettivarasto.fi/2017/10/16/rahoitusta-kansainvalistymiseen/

OGOshipin sijoittajien kommentit erilisenä liitteenä (pdf)