Raide-Jokeri-allianssi on nyt kasassa – seuraavaksi käynnistyy rakentamisen suunnittelu

Raide-Jokerin rakentamisprojektissa on saavutettu jälleen yksi virstanpylväs: hankkeen osapuolet ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen allianssisopimuksen. Tämä käynnistää noin vuoden kestävän kehitysvaiheen, jossa tarkennetaan raitiotiejärjestelmän rakentamisen aikataulua ja kustannuksia.

Kehitysvaiheen yhteisen allianssisopimuksen allekirjoittajia ovat Helsingin ja Espoon muodostama tilaajaorganisaatio, Siton, Rambollin ja VR Trackin muodostama suunnitteluryhmittymä sekä VR Trackin ja YIT:n muodostama toteuttajaryhmittymä.

Raide-Jokeri-allianssin muodostaminen alkoi keväällä suunnitteluryhmittymän kilpailutuksella. Toteuttajaryhmittymä valittiin lokakuussa. Allianssimalli sitouttaa sopimusosapuolet avoimeen yhteistyöhön, jolla pyritään saavuttamaan niin taloudellista, laadullista kuin aikataulullistakin etua.

Kehitysvaiheen allianssisopimuksessa osapuolet sopivat mm. allianssin organisoitumisesta, tehtävien suorittamisesta, kustannusten jakamisesta ja johtamisesta.

”Raide-Jokeri-projekti on hyvässä vauhdissa. Kovan kilpailun jälkeen meillä on nyt koossa erittäin innostunut ja ammattitaitoinen ryhmä. Tällä porukalla on ilo lähteä vastaamaan projektin haasteisiin”, sanoo tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski.

Allianssiorganisaatiota johtaa allianssin johtoryhmä (AJR), jossa ovat mukana kaikki allekirjoittajaosapuolet. Raide-Jokerin päätöksenteko halutaan pitää mahdollisimman läpinäkyvänä, joten AJR:n muistiot ovat luettavissa raidejokeri.info-sivuilta. Myös kaupunkien toimintaa hankkeessa koordinoivan tilaajan johtoryhmän muistiot on julkaistu projektin internetsivuilla.

Nyt käynnistyneen kehitysvaiheen tavoitteena on tehdä hankkeen toteutussuunnitelma, sisältäen rakentamisprojektin aikataulu- ja kustannussuunnitelmat, jotta noin vuoden kuluttua voidaan solmia toteutusvaiheen allianssisopimus ja aloittaa radan rakentaminen.