Raide-Jokeri-vaunun mittakehikkoa testataan jälleen Helsingin raitiolinjoilla

Raide-Jokeri-linjalle tulevan ratikan mittojen mukaan tehtyä teräskehikkoa testataan tällä viikolla Helsingin raitiolinjoilla. Testaukset ovat jatkoa viime keväänä tehdyille testiajoille. Uuden mittausajon tarkoituksena on testata koriohjausmekanismin muutosten vaikutuksia. Mittavaunua vedetään Helsingin raitioteillä öiseen aikaan.

Mittauksilla testataan nykyisiä raitiovaunuja suuremman Raide-Jokerin pikaraitiovaunun ja Helsingin raitiotieradan yhteensopivuutta. Testi tarvitaan, jotta Raide-Jokerin prototyyppivaunulla voidaan liikennöidä keskustan rataverkossa ennen Raide-Jokerin liikenteen aloittamista.

HKL on tilannut suomalaiselta kiskokalustovalmistajalta Transtech Oy:ltä, joka on osa tsekkiläistä Škoda Transportation Groupia, Raide-Jokerin tarpeisiin 29 uutta raitiovaunua. Raide-Jokeri-vaunun prototyyppi on tulossa HKL:n käyttöön keväällä 2020. Sillä liikennöidään Helsingin kantakaupungin rataverkolla ja kerätään käyttökokemuksia, joita hyödynnetään sarjatuotantovaunun viimeistelyssä.

Raide-Jokerin vaunut suunnitellaan liikennöinnin ja kunnossapidon näkökulmasta mahdollisimman hyvin yhteensopiviksi Helsingin kantakaupungin liikenteestä tuttujen Artic-vaunujen sekä nykyisen raitiotieverkon kanssa. Itäkeskuksesta Keilaniemeen ulottuvan Raide-Jokeri-linjan lisäksi uuden tyyppisellä kalustolla voidaan liikennöidä Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolla sekä suunnitteilla olevilla uusilla pikaraitioteillä.

Mittakehikon ulottumat ovat samat kuin tulevan Raide-Jokeri-vaunun. Pituutta kehikolla on 34,5 metriä.

Uusi pikaraitiovaunu on pidempi kuin nykyinen Artic-vaunu, joka on 27,6 metriä pitkä. Lisäksi vaunu eroaa nykyisistä ratikoista mm. siten, että se on kahteen suuntaan ajettava.

