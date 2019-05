Raide-Jokerin Lahdenpohjan pysäkkiä siirretään pohjoisemmaksi

Espoon Laajarannassa, Kehä I:n itäpuolella sijaitsevaa Lahdenpohjan pikaraitiotiepysäkkiä siirretään pohjoisemmaksi uuteen sijaintiin, jolla saavutetaan suurempi käyttäjäpotentiaali pikaraitiotielle. Idea siirtämiseen saatiin Laajalahdessa helmikuussa järjestetyssä asukastilaisuudessa, jonka jälkeen sijaintivaihtoehtoa on vertailtu eri näkökulmista.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien pysäkki Espoon Laajarannassa, Kehä I:n itäpuolella on päätetty siirtää noin 400 metriä alun perin suunniteltua pohjoisemmaksi. Lahdenpohjan pysäkiksi nimetty pysäkki siirretään suunnitelmissa Sakkolan alikulun kohdalta Laajalahdensolmuun, Sakkolantien ja Turvesuontien risteyksen tuntumaan. Myös Kehä I:ä käyttävien bussien pysäkki siirtyy uuteen sijaintiin.

Ajatus pysäkin siirtoon saatiin alueen asukkailta helmikuussa pidetyssä tilaisuudessa, jossa esiteltiin Laajalahden asuinalueen katusuunnitelmaluonnoksia. Pysäkin sijainnista tehdyt vertailut osoittavat, että pohjoisempi Laajalahdensolmun pysäkkivaihtoehto tarjoaa pikaraitiotielle suuremman käyttäjäpotentiaalin. Noin 600 metrin kävelyetäisyydellä pohjoisemmasta pysäkistä asuu ja työskentelee 354 espoolaista, kun vastaava luku eteläisemmällä sijaintivaihtoehdolla on 108.

Vertailuissa on käyttäjäpotentiaalin lisäksi huomioitu pysäkin siirron ja bussipysäkin jalankulkureitin muutoksen vaikutukset kustannuksiin, aikatauluihin, pikaraitiotien kokonaismatka-aikaan ja keskinopeuteen. Pysäkin siirrolla linjan kierrosaikaa saadaan lyhennettyä hieman. Lisäksi Laajarannan bussipysäkin siirto mahdollistaa yhtenäisen melusuojauksen rakentamisen Kehä I:n varteen. Päätös sijainnin muuttamisesta on tehty yhdessä HSL:n ja Väyläviraston kanssa.