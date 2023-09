Raimo Helminen kertoo upeasta urastaan kaukalossa ja elämästään sen ulkopuolella

Raipe oli avainroolissa, kun Leijonat voittivat ensimmäiset arvokisamitalinsa ja maailmanmestaruutensa. Kun Helminen laittoi hokkarit naulaan 44-vuotiaana, hänelle oli kertynyt enemmän maaotteluita kuin kenellekään toiselle miesjääkiekkoilijalle. Komea ura oli kuitenkin loppua jo paljon aiemmin dramaattiseen autokolariin Teemu Selänteen kanssa.



Kirjassa ovat äänessä Raipen lisäksi hänen perheenjäsenensä, pelikaverinsa, valmentajansa ja ystävänsä. Raipe avaa myös elämänsä vähemmän tunnettuja puolia, kuten hevos- ja viiniharrastuksiaan.



Nykyään Raipen rooli on vaihtunut pelaajasta valmentajaksi ja Tampereen Koikkarin pihajää moderneihin jäähalleihin.



Kangasalla asuva Tapani Salo on kymmenissä arvokisoissa karaistunut pitkän linjan urheilutoimittaja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut jääkiekosta kuudella vuosikymmenellä ja seurannut Raipen uraa B-junioreista lähtien.

Tapani Salo: Raipe – Koikkarin kaukalosta leijonaikoniksi (Docendo 2023), sidottu, 299 sivua + kuvaliite.

Arvostelukappaletiedustelut:

tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy ennakkoon kirjan sähköistä vedosta.